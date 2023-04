Kort zorgnieuws: Time-lapse monitoring; Digitale museumrondleiding, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de vervanging van het Cisco-netwerk bij het GHZ en de uitslagen van een onderzoek naar het effect van time-lapse monitoring van embryo’s op de slagingskans van ivf-behandelingen. Verder ook kort zorgnieuws over een digitale rondleiding door het Limburgs Museum voor patiënten van het VieCuri en de nieuwe uitdaging van bestuursvoorzitter Janneke Brink-Daamen van Tergooi MC.

GHZ Vervangt Cisco-netwerk

Het Groene Hart Ziekenhuis gaat haar bestaande Cisco-netwerk vervangen. Daarvoor heeft het ziekenhuis een overeenkomst gesloten met IT-specialist Conscia. Onderdeel van de hernieuwde samenwerking is ook de implementatie van Medigate voor het monitoren van medische technologie.

“Met de upgrade van ons netwerk krijgen we nog beter inzicht in de devices op ons netwerk. We kunnen de scheiding tussen medische en niet-medische apparatuur op ons netwerk gemakkelijker aanbrengen en in de toekomst bovendien zelfs automatiseren”, zegt Paul de Rooij, IT-architect bij het Groene Hart Ziekenhuis.

Time-lapse monitoring ivf-embryo’s

Uit onderzoek, gepubliceerd in de Lancet, is gebleken time-lapse monitoring van embryo’s de slagingskans van ivf-behandelingen niet verhoogd. ‘Deze nieuwe techniek voegt niets toe”, stelt ETZ-gynaecoloog Jesper Smeenk. De studie toont dus aan dat de nieuwe methode met time-lapse monitoring beslist niet beter werkt.

“Er is geen grotere kans op zwangerschap en patiënten worden ook niet sneller zwanger. Uit de studie blijkt dat de kweekomstandigheden in een time-lapse incubator en de daaraan gekoppelde selectie van embryo’s niet zorgen voor betere uitkomsten van de ivf-behandelingen“, aldus Smeenk.

Volgens Smeenk is het belangrijk dat de uitkomsten van de studie worden gedeeld met de patiënten. “We moeten ze immers geen valse hoop geven. Dan komen ze ook niet terecht bij andere, buitenlandse klinieken die de veel duurdere time-lapse methode tegen – extra – betaling aanbieden.”

Digitale museumrondleiding bij VieCuri

Patiënten in het VieCuri ziekenhuis kunnen nu eens per week deelnemen aan een soort digitale rondleiding door het Limburgs Museum’. Die wordt gegeven door een vrijwilliger van het museum die daarvoor een keer per week in het VieCuri aanwezig is. Na een proefperiode bij het VieCuri kunnen nu ook andere Limburgse ziekenhuizen zich aanmelden voor de digitale rondleiding.

Geriater Reka Csepan-Magyar van het VieCuri zegt zeer blij te zijn met dit initiatief. “De activiteit is een verrijking op de medische zorg die we bieden aan de kwetsbare ouderen. Het prikkelen van de mensen zorgt voor een beter dag- en nachtritme, het zorgt voor zingeving en draagt uiteindelijk bij aan een betere gezondheid en herstel van de patiënt.” Ook de patiënten en hun naasten zijn zeer te spreken over dit nieuwe initiatief.

Nieuwe uitdaging Janneke Brink-Daamen

Op 1 juli vertrekt Janneke Brink-Daamen als bestuursvoorzitter bij Tergooi MC. Zij was sinds mei 2018 bij het ziekenhuis werkzaam. Na in totaal vijftien jaar bij verschillende ziekenhuizen te hebben gewerkt is Janneke toe aan een nieuwe uitdaging, in een andere sector. Zij wordt bestuurder bij het accountancy- en advieskantoor Baker Tilly.

In haar periode bij Tergooi MC is de samenwerking met de regionale zorgpartners verder met succes uitgebouwd. Ook is onder haar leiding een nieuw ziekenhuis gebouwd en de organisatiestructuur aangepast om de samenwerking in de nieuwe locatie goed te laten verlopen. “Het was geweldig om dit prachtige ziekenhuis de afgelopen jaren te mogen besturen. Ik ben ongelofelijk trots op de mensen van Tergooi MC en alles wat we samen hebben bereikt in de afgelopen jaren. Ook de samenwerking in de regio heb ik als waardevol ervaren”, aldus Janneke.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.