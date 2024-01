Kort zorgnieuws: UCUM-vertalingen; Hybride zorg; Bestuurswisselingen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de gepubliceerde UCUM-vertalingen, het belang van hybride zorg en een aantal nieuwe keuzehulpen van Thuisarts.nl. Verder ook aandacht voor enkele bestuurswisselingen bij de Hersenstichting, KNMP en de Wetenschapscommissie van de NWO.

UCUM-vertalingen gepubliceerd

Als beheerder van (de vertalingen van) codestelsels is Nictiz onder andere verantwoordelijk voor SNOMED en LOINC. Deze stelsels worden ontsloten via de Nationale Terminologieserver (NTS). Nictiz en de Nationale Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) maken al diverse jaren de vertalingen voor het UCUM (Unified Code for Units of Measure) codestelsel. Die maken deel uit van de Nederlandse labcodeset en PIEZO’s Master Valueset.

Onlangs hebben beide partijen de UCUM-vertalingen, met ongeveer 900 UCUM-eenheden, gepubliceerd. Deze vertalingen worden ontsloten via de NTS in FHIR-formaat en ook gepubliceerd op de SNOMED Member Licensing and Distribution server als apart Excel bestand.

Hybride zorg kan druk op zorg verminderen

NVZ bestuursvoorzitter Ad Melkert heeft tijdens een healthcare congres gesteld dat hybride zorg de druk op de zorg kan verminderen en een belangrijke deeloplossing is om de grote uitdagingen waar het Nederlandse zorgstelsel mee kampt het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast sprak Melkert ook over ‘open ziekenhuizen’ en het belang van samenwerken tussen tweedelijns zorginstellingen en ouderenzorg, wijkverpleging en huisartsen.

Ad Melkert benadrukt het belang van ‘open ziekenhuizen’ en hybride zorg.

Nieuwe keuzehulpen Thuisarts

Eind vorige maand is het aantal keuzehulpen op Thuisarts.nl weer uitgebreid. Er zijn in totaal vier nieuwe keuzehulpen gepubliceerd:

Hernia in de rug: langer afwachten met bewegen en pijnstillers of een operatie

Welke behandeling voor opvliegers past bij jou?

Hoe maak je jouw risico op ziekte van hart en bloedvaten kleiner?

Ik heb een depressie. Welke behandeling past bij mij?

Een keuzehulp is een hulpmiddel voor het Samen beslissen. Een keuzehulp laat in teksten, foto’s en films zien wat de mogelijke behandelingen zijn. Bij elke behandeling staan de voordelen en nadelen op een rij. De patiënten krijgen stellingen en vragen voorgelegd over dingen die essentieel zijn om te weten om een keuze te kunnen maken. Een overzicht van alle beschikbare keuzehulpen is hier te vinden.

Nieuw RvT-lid Hersenstichting

De Hersenstichting heeft Arja Broenland benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Zij volgt Cathy van Beek op en brengt expertise mee op ‘Patiëntperspectief’. Broenland was jarenlang directeur-bestuurder bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en heeft veel ervaring in de organisatie van zorg.

“Gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Als bestuurskundige kijk ik met een systemische blik naar mensen en organisaties en hecht veel waarde aan het meervoudig perspectief. Het patiëntperspectief is onmisbaar bij het voorkomen, behandelen en leven met een hersenaandoening. Vanuit de Raad van Toezicht draag ik er graag aan bij dat dit perspectief wordt meegewogen in de strategische beleidskeuzes van de Hersenstichting”, aldus Arja Broenland.

Wetenschapscommissie WSO compleet

Met ingang van 1 januari is Prof. dr. Dymph van den Boom door minister Dijkgraaf van OCW benoemd tot nieuw lid van de raad van toezicht van NWO. Zij was rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Algemene Pedagogiek aan de UvA. Tegelijk met deze benoeming is prof. dr. Simone Buitendijk benoemd voor een tweede termijn binnen de raad van toezicht. Samen vormen zij vanaf 1 januari samen de wetenschapscommissie.

Van den Boom begon haar wetenschappelijke loopbaan als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1996 was zij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Algemene Pedagogiek. Tussen 2001 en 2007 was zij tevens decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Nieuw bestuurslid KNMP

Vlak voor de Kerst, op 21 december, is Nienke Oosterhof benoemd tot bestuurslid van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) bij de apothekersorganisatie KNMP. Nienke werd gekozen uit meerdere kandidaten die reageerden op de oproep WSO-bestuurslid te worden.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.