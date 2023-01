Kort zorgnieuws: Uitbreiding Thuisarts.nl; MijnGHZ; Bestuurswisselingen, en meer

In het kort zorgnieuws van deze week aandacht voor de verdere uitbreiding van Thuisarts.nl, het nieuwe patiëntenportaal van GHZ en digitaal inzicht voor patiënten van Kempenhaeghe. Verder ook nog aandacht voor twee bestuurswisselingen, bij ZKN en InEen.

Informatie thuisarts.nl verder uitgebreid

In het laatste kwartaal van 2022 is de informatie op Thuisarts.nl weer verder uitgebreid. In totaal werden 20 nieuwe teksten over tweedelijnszorg en een nieuwe keuzekaart over Parkinson toegevoegd. Het aantal keuzekaarten komt daarmee nu op 56.

In de tweedelijns informatie op Thuisarts.nl komt een breed scala aan onderwerpen kort en bondig, en in begrijpelijke taal, aan bod. Patiënten en andere bezoekers kunnen er informatie vinden over onderwerpen als ‘Ik heb uitzaaiingen van darmkanker en kan misschien genezen’, Ook onderwerpen als wondzorg, sepsis, hooikoorts, rosacea, jeuk en pijnstillers worden op Thuisarts.nl beschreven.

Patiëntenportaal Groene Hart ziekenhuis

Het Groene Hart Ziekenhuis heeft onlangs haar patiëntenportaal, MijnGHZ, gelanceerd. Daarmee hebben patiënten nu altijd en overal toegang tot hun medische gegevens. Behalve toegang tot informatie kunnen patiënten zich nu nog beter voorbereiden op een gesprek met zorgverleners van het ziekenhuis.

Voor toegang tot het patiëntenportaal, dat te vinden is via een link op de website van het GHZ, moeten patiënten inloggen met hun DigID. Op de website van het ziekenhuis is ook een uitgebreide instructie en uitleg over MijnGHZ te vinden.

Digitale inzage Kempenhaeghe

Kempenhaeghe biedt haar patiënten sinds deze maand digitale inzage in uitslagen via het patiëntenportaal MijnKempenhaeghe. De uitslagen zijn in het portaal realtime beschikbaar. Daarmee sluit de zorginstelling aan bij de landelijke trend van het direct tonen van uitslagen en correspondentie in het patiëntendossier.

Kempenhaeghe zet zich continu in voor het verder verbeteren van de zorg. Het delen van informatie met patiënten en cliënten is daarin een belangrijk onderdeel. Patiënten kunnen nu ook via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) in de vorm van een app zelf gegevens ophalen uit hun dossier in Kempenhaeghe.

Nieuw bestuurslid ZKN

Met ingang van 1 januari is Emile van Oorschot, CEO van Bergman Clinics Nederland, toegetreden tot het bestuur van branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Hij neemt daarmee het stokje over van Paul Degenhart, CFO bij Bergman Clinics.

Emile van Oorschot is sinds 2020 CEO van Bergman Clinics Nederland en lid van de International Executive Board van Bergman Clinics Group. Vanaf 2000 vervulde hij directierollen bij diverse internationale bedrijven in consumentenartikelen. Ook was hijactief binnen de huisartsenzorg, waarbij hij een groot aantal huisartsenpraktijken hielp bij hun bedrijfsmatige professionalisering.

Nieuw bestuurslid InEen

Op 1 januari is Leo Kliphuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van huisartsenorganisatie Cohesie (Noord-Limburg), gestart als bestuurslid van InEen. Kliphuis krijgt in het InEen-bestuur de portefeuille Bekostiging en volgt daarmee André Louwen op.

Kliphuis is ruim dertig jaar is hij actief in de zorgsector, waarvan een groot deel in eerstelijnsorganisaties. Hij ziet veel kansen voor een sterkere basiszorg in de eerste lijn. “Onze kracht ligt in het uitvoeren van impactvolle transformaties. De tijd van 150 bloemen laten bloeien is voorbij.”

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook content onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.