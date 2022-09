Kort zorgnieuws: VR-onderzoek digitale coach; Mini-MRI voor kinderen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een VR-onderzoek naar de meerwaarde van digitale coaches voor mensen die willen stoppen met roken. Verder ook aandacht voor een mini-MRI die kinderen voorbereid op een MRI-scan en een nieuw registratiesysteem voor infectieziekten op Aruba.

Perfect Fit VR-onderzoek

Om te bepalen of een digitale coach op de telefoon mensen die willen stoppen met roken op momenten dat ze het moeilijk hebben, is het Perfect Fit Virtual Reality onderzoek gestart. Met dat onderzoek willen NeLL en het LUMC ook inzicht krijgen in het soort berichten dat een digitale coach kan sturen om mensen die roken zo goed mogelijk te helpen.

Het onderzoek, dat per deelnemer zo’n twee uur in beslag neemt, wordt gehouden in het LUMC. Deelnemers, dit moeten mensen zijn die dagelijks roken, krijgen daar een VR-bril op en ontvangen via de bril vervolgens berichten van de digitale coach. daarnaast moeten ze ook een aantal vragen beantwoorden.

Mini-MRI voor kinderen

Kinderen die een MRI-scan moeten ondergaan kunnen nogal onder de indruk, zo niet bang, zijn van deze indrukwekkende gebeurtenis. Om deze jonge patiënten gerust te stellen en voor te bereiden op hetgeen ze kunnen verwachten als ze de MRI-scan in moeten, heeft het Juliana Kinderziekenhuis een mini-MRI ‘op Playmobil formaat’ in gebruik genomen.

Uiterlijk is de mini-MRI identiek aan de echte CT-scanners en het apparaatje maakt ook hetzelfde geluid. “Het geluid klinkt een beetje als een stoomboot. We zeggen dat ook van tevoren tegen kinderen. Dat vinden ze heel interessant”, aldus senior medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige Kinderradiologie Emma van Gorkum.

Infectieziekten monitoren op Aruba

Het Huisartsen Registratienetwerk Aruba is een nieuw systeem waarmee de verspreiding van infectieziekten op het Caribisch eiland gemonitord wordt. Zo kan de toename van infectieziekten in een vroeg stadium gesignaleerd worden en kunnen tijdig maatregelen ingesteld worden.

Binnen het systeem werken huisartsen op Aruba samen met het Nivel. Het systeem is geënt op de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Doel is om het systeem uiteindelijk op alle eilanden in het Nederlands Caribisch gebied beschikbaar te maken.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.