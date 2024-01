Kort zorgnieuws: Zelfscan digitale vaardigheden, Bestuurswisselingen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de zelfscan van Digivaardig in de Zorg, de zoektocht naar data van COVID-19 patiënten die op de IC gelegen hebben en een tweetal overnames in de zorgsector door IG&H. Verder ook nog aandacht voor twee bestuurswisselingen bij de NVZ en het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Zelfscan digitale vaardigheden ggz

Zorgmedewerkers in de GGZ kunnen met de zelfscan van Digivaardig in de Zorg een beeld krijgen van hun digitale vaardigheden voor ggz. Vaardigheden die nodig zijn om de basale digitale werkzaamheden efficiënt te kunnen verrichten. De zelftest wordt online hier afgenomen.

Deelnemers moeten er rekening mee houden dat de antwoorden een momentopname zijn. Het is zaak de vragen zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Na afloop van de zelfscan krijgt iedere deelnemer op basis van de gegeven antwoorden tips over hoe zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Met de juiste digitale vaardigheden wordt het werk uiteindelijk makkelijker en houd je als zorgmedewerker in de ggz meer tijd over voor de cliënt.

Gezocht: Data van COVID-19 IC-patiënten

Onderzoekers zijn op zoek naar retrospectieve data over de revalidatie van COVID-19 patiënten die ten minste 48 uur zijn opgenomen op de IC in de periode 1-2-2020 tot en met 31-12-2021. Daarnaast moet bij de betreffende patiënten na het ontslag uit het ziekenhuis minimaal één keer vervolgmetingen over Niveau van Functioneren zijn uitgevoerd, bij voorkeur inclusief participatiemaat.

De betreffende data gaat gebruikt worden in het QuiiCCeR onderzoek naar kwaliteitsverbetering van Interdisciplinaire Revalidatie voor COVID-19 gestart op de intensive care.

Twee zorgsector overnames IG&H

IG&H heeft twee overnames aangekondigd van partijen in de zorgsector. Daarmee wil IG&H haar dienstverlening in de gezondheidszorg versterken. De twee bedrijven die overgenomen worden zijn Beter Healthcare, een ICT-implementatiespecialist in de gezondheidszorg, en i2i, een gespecialiseerde datagedreven organisatie op het gebied van doelmatigheid in de gezondheidszorg.

De overname van deze twee bedrijven vormen een versterking van het huidige portfolio van IG&H. Hiermee is het bedrijf uitgerust om de grote uitdaging waar de Nederlandse zorgsector voor staat aan te gaan en de noodzakelijke digitale transformatie in de sector te versnellen. Beter Healthcare en i2i worden een dochteronderneming van IG&H en blijven zelfstandig opereren.

Nieuw bestuurslid NVZ

Op 1 januari is IJsbrand Schouten toegetreden tot de raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Hij is de opvolger van Geranne Engwirda. Schouten richt zich in zijn functie als bestuurslis onder andere op de de portefeuille ‘financiering en contractering.’ Ook zal hij vanuit het bestuur deelnemen aan de bestuursadviescommissie Besturing & bekostiging.

Sinds 1 januari 2021 was Schouten voorzitter van de raad van bestuur van het VieCuri Medisch Centrum. Daarvoor was hij vier jaar bestuurslid van het Noord-Limburgse ziekenhuis. “Ik ben blij met mijn benoeming. Naast mijn rol als bestuursvoorzitter van VieCuri, wil ik graag mijn kennis en ervaring inzetten voor de NVZ om daarmee bij te dragen aan een toekomstbestendige zorgsector. Samen gaan we voor goede zorg!”, aldus Schouten.

Nieuwe bestuursvoorzitter Albert Schweitzer ziekenhuis

Op 15 april zal Nicole Stolk aantreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Zij volgt daarmee Peter van der Meer op die in september 2023 voorzitter van de Raad van Bestuur werd in het HagaZiekenhuis. Op dit moment is Stolk nog lid van de directie van De Nederlandsche Bank.

“Dit is een sterk en patiëntgericht ziekenhuis waar gedreven professionals werken. De opgave voor de komende jaren is de fors stijgende zorgvraag opvangen met gelijkblijvende middelen. Het ziekenhuis heeft al duidelijk voor ogen hoe het dat wil doen. Met mijn ervaring op bestuurlijk en strategisch vlak hoop ik daar een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren. Tijdens de eerste ontmoetingen heb ik het ziekenhuis leren kennen als een organisatie met veel aandacht voor kwaliteit van zorg, voor de menselijke maat en voor opleiden en ontwikkelen”, aldus de aanstaande nieuwe bestuursvoorzitter.

