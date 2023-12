Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het nieuwe Zorginnovatiecentrum van het VieCuri ziekenhuis en een samenwerking tussen het St. Antonius en de bibliotheek van Nieuwegein voor digitale hulp aan bezoekers en patiënten. Verder ook nog aandacht voor een speciale rekenapp voor medische rekenvaardigheid bij het Reinier de Graaf en de platina ECMO-erkenning voor ic-zorg bij het LUMC.

Zorgnnovatiecentrum VieCuri geopend

Eind november op de afdeling Cardiologie van het VieCuri ziekenhuis een Zorginnovatiecentrum (ZIC) geopend. Binnen het centrum werken professionals en studenten samen. In het ZIC wordt het leerproces verweven met het dagelijkse proces. Door iedereen van de afdeling hierbij te betrekken, ontstaat een lerende cultuur.

“Het ZIC gaat positief bijdragen aan de professionalisering van verpleegkundigen en het interne leer- en werkklimaat van alle betrokkenen. Daarnaast brengt het de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar een hoger niveau met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ook wordt op deze manier een impuls gegeven aan het binden en boeien van professionals”, zo stelt het ziekenhuis.

Digitale hulp van bibliotheek

Het St. Antonius Ziekenhuis en de bibliotheek Nieuwegein zijn een bijzondere samenwerking gestart. Doel is om patiënten te helpen bij digitale vragen en het patiëntenportaal. Vanaf 11 december start de eerste pilot. Medewerkers van de bibliotheek zullen dan elke werkdag in het ziekenhuis (locatie Nieuwegein) aanwezig zijn om te helpen bij alle digitale vragen en het patiëntenportaal Mijn Antonius.

Tijdens speciale inloopuren kunnen bezoekers daar bijvoorbeeld terecht voor ondersteuning bij het installeren van de Mijn Antonius-app, het aanvragen en activeren van DigiD of andere digitale vragen. De samenwerking is een uitbreiding op de al bestaande computer inloopuren in de bibliotheek van Nieuwegein.

App voor medische rekenvaardigheid

Na een succesvol verlopen pilot met een speciale rekenapp voor verpleegkundigen, heeft het Reinier de Graaf de app onlangs definitief gelanceerd binnen het ziekenhuis. De app is bedoeld zodat verpleegkundigen regelmatig hun medische rekenvaardigheid kunnen oefenen. Zo is de voorheen eens in de drie jaar een verplichte Cito rekentoets nu overbodig. De app is zo ingericht wanneer verpleegkundigen een tijdje niet oefenen, ze een herinneringsmail ontvangen.

“Van nature ben ik geen rekenwonder, dus die rekentoets was voorheen echt een ding voor me. Als verpleegkundige bereken je onder meer de juiste hoeveelheid medicatie en zuurstof voor je patiënten, maar bijvoorbeeld ook de juiste inloopsnelheid van een infuus. Het fijne aan de rekenapp is dat de vraagstelling heel duidelijk is en de app zich automatisch aanpast als je een bepaald onderdeel lastig vindt. Hoe vaker je oefent, hoe hoger je vaardigheidspercentage op de app wordt”, aldus de enthousiaste cardiologieverpleegkundige Lieke van den Bulk.

ECMO-erkenning voor ic-zorg LUMC

Het LUMC heeft wederom de Platinum ELSO Award for Excellence in Life Support ontvangen voor het gezamenlijk ECMO-programma voor zorg aan kinderen en volwassenen met ernstig orgaanfalen. Met deze nieuwe toekenning, die het LUMC in 2020 voor het eerst ontving, mag het ziekenhuis deze ook de komende drie jaar voeren.

“We zijn vereerd dat we opnieuw deze prestigieuze onderscheiding hebben gekregen voor de manier waarop wij met deze levensreddende apparatuur zorg aan patiënten leveren én medewerkers van binnen en buiten het LUMC hiervoor trainen. De combinatie van deze ic-zorg aan zowel kinderen als volwassenen is uniek in Nederland. De Platinum Award erkent ons continue streven om op die manier de zorg voor onze patiënten te verbeteren”, zegt PP Roeleveld, hoofd van de kinder-IC van het LUMC.

