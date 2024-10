Samenwerking om beroertezorg wereldwijd te verbeteren

Met de aankondiging van een strategisch partnerschap hebben Philips en Medtronic Neurovascular de ambitie uitgesproken om de toegang tot tijdige diagnose en behandeling van beroertes wereldwijd te verbeteren. Een belangrijk onderdeel in de samenwerking wordt het vergroten van het bewustzijn rondom de potentiële gezondheids- en economische voordelen die een betere, snellere beroertezorg met zich meebrengt.

Een jaar geleden publiceerden Philips en de World Stroke Organization (WSO) al een gezamenlijke policy paper waarin beide partijen opriepen dat de behandeling van patiënten die getroffen worden door een herseninfarct of -bloeding dringend verbeterd moet worden.

In 2022, zo heeft de Hersenstichting becijferd, werden in Nederland ruim 38.000 mensen getroffen door een beroerte. Dat zijn meer dan 100 mensen per dag. Daarvan wordt vier op de vijf (80%) getroffen door een beroerte. Bij de overige 20 procent betreft het een hersenbloeding. In ons land leven zo'n 376.000 mensen met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct, zoals verlamming, vermoeidheid, geheugenproblemen, spastische of stijve spieren.

Samenwerking met WSO uitgebreid

Zowel Philips als Medtronic Neurovascular werken al geruime tijd samen met de WSO. Zo delen ze bijvoorbeeld onderzoeken en wisselen ze best practices uit. Daarnaast voeren de samenwerkende partijen ook verbeteringen door en zetten zij zich in voor het bevorderen van het beleid ten aanzien van de beroertezorg.

Beide bedrijven hebben hun samenwerking met de WSO verder uitgebreid door zich aan te sluiten bij de nieuw opgerichte WSO Advocacy Coalition. Deze coalitie onder leiding van de WSO brengt uiteenlopende partijen, waaronder zorgprofessionals, patiëntengroepen en beleidsmakers, samen om strategieën te ontwikkelen om de wereldwijde impact van beroertes aan te pakken.

Door zich aan te sluiten bij de WSO Advocacy Coalition maakt Philips nu deel uit van een wereldwijd netwerk dat zich actief inzet voor gezondheidszorgbeleid, het vergroten van het publieke bewustzijn en pleit voor meer investeringen in infrastructuur voor beroertezorg.

Wereldwijd netwerk voor beroertezorg

Philips en Medtronic Neurovascular pleiten voor een wereldwijd netwerk van centra voor beroertezorg die uitgebreide zorg kunnen bieden, van vroege diagnose tot revalidatie. De gezamenlijke inspanningen richten zich op drie belangrijke gebieden:

Bewustwording creëren: Het bevorderen van het begrip van de symptomen van een beroerte en het belang van het zoeken van onmiddellijke medische hulp.

Verbetering van de toegang tot behandeling: Uitbreiding van het aantal ziekenhuizen dat voorbereid is op een beroerte en training van zorgprofessionals in de nieuwste interventietechnieken.

Technologie en innovatie optimaal benutten: Met behulp van geavanceerde beeldvorming en digitale hulpmiddelen voor de gezondheidszorg kunnen geïntegreerde systemen voor beroertezorg die vroege diagnose, effectieve behandeling en bewaking na de procedure ondersteunen gecreëerd worden.

"Onze samenwerking met Medtronic Neurovascular en de voortdurende samenwerking met de World Stroke Organization benadrukken onze gezamenlijke inzet om de zorg voor beroertes te transformeren. Met geavanceerde technologieën en een focus op samenwerking is het nu tijd om actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat patiënten met een beroerte tijdige zorg krijgen, ongeacht waar ze wonen", zegt Carla Silva Goulart Peron, Chief Medical Officer van Philips.