Meer data verzamelen in vijf dagen dankzij de Philips ePatch

Het Martini Ziekenhuis in Groningen gebruikt een innovatieve hartmonitor in de vorm van een ‘slimme pleister’, de Philips ePatch. De ePatch helpt de artsen bij het opsporen van hartritmestoornissen zoals boezemfibrilleren. Dat is een veelvoorkomende, maar vaak onopgemerkte, aandoening die kan leiden tot ernstig gezondheidsproblemen zoals beroerte, dementie en hartfalen. Deze slimme pleister is ongeveer net zo groot als een half luciferdoosje en meet dezelfde gegevens als een traditionele holtermonitor.

Voorheen werd voor hartbewaking altijd een holtermonitor gebruikt die de patiënt relatief kort bij zich droeg. Dat is een apparaat met elektroden die op het bovenlichaam worden geplakt en via draden zijn verbonden met een kastje dat patiënten om hun nek dragen. Deze manier van monitoren is wel effectief maar beperkt de patiënten in hun bewegingsvrijheid. Bovendien vereist deze manier van hartbewaking veel handmatige verwerking en analyse van data, waardoor een effectieve detectie van hartritmestoornissen (aritmieën) een uitdaging is voor zorgverleners.

Vijf dagen

De patiënten die de Philips ePatch gebruiken hebben meer bewegingsvrijheid wat de gebruikservaring enorm verbetert. Zij kunnen bijvoorbeeld ermee douchen en sporten. Daarnaast kan de Philips ePatch vijf dagen worden gedragen, waardoor er meer data wordt verzameld. “Dit leidt tot nauwkeurigere diagnostiek, behandelingen die beter aansluiten en uiteindelijk dus ook meer kwaliteit van leven”, zegt cardioloog van het Martini Ziekenhuis, Robert Tieleman, in het bericht op de eigen website.

Tieleman noemt in dat artikel de ePatch ook een voorbeeld van technologie die verlichting biedt voor de arbeidskrapte in de gezondheidszorg. Het scheelt ziekenhuisbezoeken als patiënten de pleister in de toekomst zelf kunnen opplakken en per post weer kunnen terugsturen.

Uitlezen via AI

Een ander voordeel van de ePatch is dat de data wordt uitgelezen met behulp van artificial intelligence (AI) met het Cardiologs-analyseplatform. Een holteranalist spendeert doorgaans ongeveer 20 minuten aan 24 uur van data van de holter, in dezelfde tijd kan de holteranalist de vijf dagen aan ePatch-data analyseren. Tieleman noemt deze efficiënte verwerking van data zeer welkom, omdat er naar verwachting door de vergrijzing meer patiënten met hartklachten zullen komen.

De introductie van de ePatch in Nederland is gebaseerd op succesvolle implementaties wereldwijd. In de Verenigde Staten worden jaarlijks meer dan 1,2 miljoen patiënten gemonitord met vergelijkbare draagbare ePatches en AI-gebaseerde analyseplatforms. In Spanje heeft de uitrol naar 14 ziekenhuizen geleid tot verkorte verblijfsduur, verminderde druk op de spoedeisende hulp en kostenreducties