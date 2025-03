Voortaan digitale terugkoppeling werkdiagnoses ambulancepersoneel

Het IJsselland Ziekenhuis (Capelle a/d IJssel) en Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) kunnen dankzij een efficiëntere administratieve afhandeling voortaan een digitale terugkoppeling geven aan ambulanceverpleegkundigen over de patiëntidentificatie en werkdiagnoses. De terugkoppeling maakt onderdeel uit van het programma Met Spoed Beschikbaar.

Hien van Leeuwen, Medisch Manager Ambulance Rotterdam-Rijnmond, stelt dat de ambulanceverpleegkundigen van ARR voorheen geen terugkoppeling kregen over hun gestelde werkdiagnose, terwijl dit erg waardevol is voor de groei en ontwikkeling bij complexe diagnoses.

Noodzaak verandering

De betrokken zorgpartijen zagen dan ook de noodzaak om de werkwijze te veranderen. IJsselland Ziekenhuis en ARR werkten in dit kader samen met ICT-leveranciers ChipSoft en Topicus in een Koploperproject van Met Spoed Beschikbaar, begeleid door Netwerk Acute Zorg Zuidwest.



Binnen het koploperproject introduceerden zij het digitale terugkoppelbericht (ofwel feedbackbericht) van de SEH naar de ambulance. Koploperprojecten zijn regionale initiatieven waarin spoedzorgaanbieders met hun ICT-leveranciers werken aan de digitalisering van gegevensuitwisseling in de acute zorgketen, die tot dan toe nog niet digitaal plaatsvonden.

Landelijke uitrol

Deelnemers aan een koploperproject beproeven een uitwisseling voordat die landelijk wordt uitgerold. Niels Steenbergen, Zorgmanager Poliklinieken/Radiologie/Acute Zorg van het IJsselland Ziekenhuis, is tevreden over het eindresultaat: “Door actief bij te dragen aan doorontwikkeling en kennisuitwisseling verbeteren we samen de zorg.”



Floris Buitelaar, Verpleegkundig Specialist AGZ, benadrukt ook blij te zijn met de uitkomst van het project. “Ambulanceverpleegkundigen willen, vooral bij complexe diagnosen, weten of hun diagnose correct was. Door het digitale terugkoppelbericht krijgen zij nu gestructureerd feedback van de Spoedeisende Hulp (SEH) over de gestelde diagnose, wanneer deze afwijkt.”



Netwerk Acute Zorg Zuidwest betrok al in een vroeg stadium andere ziekenhuizen in de regio Rotterdam bij het project en maakte afspraken over de werkprocessen. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat, wanneer andere ziekenhuizen in de regio later willen aansluiten bij het gebruik van het terugkoppelingsbericht van SEH naar ambulance, er al uniforme werkafspraken zijn. Hierdoor kan er in de regio Rotterdam-Rijnmond op een gestroomlijnde manier samengewerkt worden, stelt Met Spoed Beschikbaar.

Uitbreiding koploperproject

Met Spoed Beschikbaar meldt ook dat in januari het Ommelander Ziekenhuis Groningen en UMCG Ambulancezorg onder begeleiding van het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) zijn gestart met implementatie van de digitale terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance (bericht 12 uit de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg). Ambulancezorg Groningen is sinds medio februari bij dit koploperproject aangesloten en neemt deel aan de implementatie.



Grietha Bosma, programmamanager bij AZNN en projectleider van het koploperproject, stelt dat belangrijke doelen van AZNN het maken van regionale werkafspraken zijn en de verdere verbetering van zorgkwaliteit in de regio. “Dit project legt een solide basis voor toekomstige regionale activiteiten ter ondersteuning van zorgverleners in de spoedzorg en patiëntenzorg.” De verwachting is dat de Spoedeisendehulpterugkoppeling eind Q2 2025 in gebruik genomen gaat worden

Doorstart Met Spoed Beschikbaar

Sinds 2020 heeft het programma Met Spoed Beschikbaar de spoedzorg drie jaar lang ondersteund met het implementeren van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg. ICTU, een onpartijdige advies- en projectenorganisatie binnen de overheid, maakte vorig jaar een doorstart met het programma om de implementatie van de richtlijn een boost te geven met behulp van een vernieuwd implementatieteam.



In het IZA (Integraal Zorgakkoord) heeft de acute zorg een nadrukkelijke plek. Digitale gegevensuitwisseling wordt gezien als belangrijke randvoorwaarde voor een soepele samenwerking. Vanwege dit belang is gegevensuitwisseling in de acute zorg opgenomen op de Meerjarenagenda van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), die op 1 juli 2023 in werking is getreden.



Dat houdt in dat het elektronisch en gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens over een paar jaar wettelijk verplicht is. In de richtlijn staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. ICTU adviseert het ministerie van VWS hierover. De doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar betekende dat het wetgevings- en implementatietraject in één programma terecht kwamen.