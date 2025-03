Regio’s delen kennis en leren van elkaar met LeVEL

Ondanks de specifieke uitdagingen per regio bij het implementeren van de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030, zijn er daarbij ook wel overeenkomsten. Het landelijk Leer- en Verbeternetwerk Eerste Lijn (LeVEL) helpt de regio’s om kennis en ervaringen uit te wisselen en biedt ondersteuning vanuit verschillende expertgroepen. Via de ZonMw voorbereidings- en/of uitvoeringssubsidies kunnen regionale eerstelijnssamenwerkingsverbanden (RESV) worden vormgegeven en hechte wijkverbanden worden versterkt.

LeVEL biedt ondersteuning op verschillende niveaus waarbij er op lokaal niveau wordt geholpen om de samenwerking te verbeteren en het gezamenlijke leer- en veranderproces wordt gefaciliteerd. LeVEL wordt gecoördineerd door het Nivel en uitgevoerd samen met 21 consortiumpartners, gaat 1 maart 2025 van start en duurt tot eind 2026. Het wordt gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Versterking organisatie eerstelijnszorg.

Binnen LeVEL komen verschillende disciplines samen. Denk hierbij aan huisartsenzorg, wijkverpleging, paramedische zorg, sociaal domein en farmaceutische zorg. Daarnaast biedt het consortium deskundigheid over actieleren, lerende zorgsystemen en samenwerkingsvraagstukken. Het project bestaat uit vijf werkpakketten en acht expertgroepen.

Expertgroepen

De expertgroepen richten zich op thema’s als juridische en financiële vraagstukken, burgerparticipatie, gegevensuitwisseling, interdisciplinair samenwerken, gelijke kansen en digitalisering in de zorg. Met thematische leergemeenschappen zet LeVEL het zogenaamde actieleren in gang waarmee de samenwerking op regionaal niveau wordt verbeterd rondom een bepaald thema.

Alle deelnemende regio's hebben een eigen plan ingediend, gericht op de specifieke aspecten van die regio. Ook binnen een regio kunnen, op wijkniveau, verschillen bestaan wat betreft afspraken, werkwijzen of mogelijke knelpunten. Sommige uitdagingen en oplossingen zijn uniek voor een wijk of regio, terwijl andere overlappen of juist bovenregionaal spelen. LeVEL faciliteert kennisdeling en inspiratie tussen regio’s en wijken.

Elkaar ondersteunen

In de regio Achterhoek worden de plannen rondom het RESV en de hechte wijkverbanden steeds concreter. “We merken dat er veel behoefte is aan voorbeelden en ervaringen uit andere regio’s, zowel algemene informatie als specifieke oplossingen voor knelpunten. Ook het delen van kennis en inventarisaties zou ons verder helpen”, vertelt procesbegeleider met gedelegeerde projectleiderstaken bij Proscoop, Esmay Vos.

Ze vertelt dat ze op klein schaal al goede ervaringen met een lerend netwerk hebben samen met de omliggende regio’s. Dat wordt als ontzettend waardevol ervaren. Ze laat weten dat het mooi is als dit ook op grotere schaal kan gebeuren. “Daarbij kan beschikbare kennis en ervaring uit de ene regio worden gekoppeld aan de vragen die in andere regio’s leven of waarbij we actief met elkaar meedenken voor het vinden van oplossings(richting)en voor knelpunten in het proces en/of uitvoering”, legt Vos uit.

Informatie delen en van elkaar leren om op die manier te werken aan toekomstbestendige zorg neemt toe. Eind januari bijvoorbeeld heeft Patiëntenfederatie Nederland een nieuw online kennisplatform – het Leernetwerk Digitale Zorg - voor professionals in de zorg gelanceerd.