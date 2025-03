Transmurale datakoppeling leidt tot verbeterde hartzorg

Huisartsen en specialisten krijgen dankzij een nieuwe, digitale datakoppeling goed inzicht in de patiëntuitkomsten in de hele zorgketen. Het is een transmurale datakoppeling waardoor beter kan worden gemeten en wat weer tot verbeterde zorguitkomsten gaat leiden. Deze datakoppeling is opgezet door het Nederlands Hart Netwerk, waarin huisartsenorganisaties Pozob, Stroomz en Meditta samenwerken met de ziekenhuizen: het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC, Anna Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis en Sint Jans Gasthuis.

Door deze samenwerking moet de hartzorg voor ongeveer 850.000 inwoners toegankelijk blijven. Dat Is belangrijk nu het aantal mensen met hartaandoeningen aan het toenemen is. Ook moet het passende zorg bieden aan de patiënten.

Regionale afspraken

In het nieuwe systeem is het mogelijk om regionale transmurale afspraken (RTA’s) te evalueren waarin de afspraken over de samenwerking en de communicatie tussen huisartsen en specialisten zijn vastgelegd. Door de datakoppeling is het ook mogelijk om trends te ontdekken en om daarom de zorg verder te verbeteren.

De koppeling maakt gebruik van de data die al automatisch beschikbaar zijn via het huisarts informatiesysteem (HIS). Het gaat hierbij om data van patiënten die deelnemen aan het eerstelijns ketenzorgprogramma voor ouderen met een kwetsbare gezondheid, diabetes, hart- en vaatziekten, of verhoogd vasculair risico, en bij wie in de twaalf maanden voorafgaand aan een vastgestelde peildatum een eerste episode hartfalen of atriumfibrilleren werd geregistreerd. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de al bestaande structuren en automatisering van de Nederlandse Hart Registratie. Daardoor zijn er geen extra administratieve handelingen nodig.

Datagedreven werken

De koppeling wordt mogelijk gemaakt omdat de huisartsen in de regio (Pozob en Stroomz) hiervoor een dienstverleningsovereenkomst hebben getekend. Uit een eerste koppeling blijkt al dat er meer inzicht in de patiëntreis op het gebied van hartzorg oplevert. Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben de projectleiding gefinancierd door middel van subsidies omdat de nieuwe datakoppeling is gericht op de versterking van de eerstelijnszorg.

Het sluit daarmee goed aan op de nationale beleidsrichting van gegevensuitwisseling en van datagedreven werken. Vorig jaar januari werd ook bekend dat de online tool ‘Thuismeten bij hartfalen’ drie jaar lang gratis beschikbaar voor alle Nederlanders met hartfalen. Ook zorgverleners kunnen gratis gebruikmaken van de keuzehulp en deze aanbieden aan patiënten. De online keuzehulp is tot stand gekomen door een samenwerking tussen zorgprofessionals van het Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Patiëntenfederatie Nederland, Harteraad, Patiënt+ en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ.