KPN Health: “overeenkomsten bieden kansen”

“Zorg wordt in het zorgnetwerk meer rond de patiënt of cliënt georganiseerd. Digitalisering helpt om een verbeterde kwaliteit van zorg te leveren, tegen lagere kosten en waar mogelijk plaatsonafhankelijk. Om een volgende stap te kunnen zetten in deze digitalisering is het nodig om te werken aan een goede basis van de ICT-infrastructuur en de data-uitwisseling”, zegt algemeen directeur van KPN Health, Vinood Mangroelal.

Interactie revolutionair veranderd

Digitalisering heeft al veel goeds gebracht. De interactie tussen zorgverlener en patiënt/client is veranderd. Zo kunnen afspraken steeds vaker eenvoudig digitaal worden ingepland of worden gewijzigd. “Maar wij zijn er nog niet. Er komen steeds meer mooie toepassingen bijvoorbeeld op het gebied van artificiële intelligentie (AI) op ons af. En dat betekent een weer volgende stap in de digitalisering van de zorg. “Door de opkomst van AI is het kunnen delen van data of het raadplegen van data ook binnen de zorgketen – en dus buiten de muren van de eigen organisatie – van cruciaal belang. Op maandag 30 januari vertel ik tijdens mijn lezing op het ICT&health congres hoe KPN vanuit haar rol naar deze nieuwe ontwikkelingen kijkt, waarvan wij kunnen leren en hoe wij kunnen inspelen op de ontwikkelingen.”

Overeenkomsten

Vinood Mangroelal vertelt wat er nodig is om verdere digitalisering op grote schaal door te zetten. “Vanuit een andere blik geef ik een inkijkje in andere telecom-oplossingen die wellicht ook inzichten geven in wat er nodig is om op grote schaal te kunnen digitaliseren. De overeenkomsten tussen de digitalisering in de telecom sector en de digitalisering in de zorgsector zijn groter dan menigeen denkt. Ik zal daarvan een aantal mooie voorbeelden aanhalen. Ik hoop dat dat een inspiratie is voor zorgverleners en dat men hoort en ziet hoe belangrijk het is om de basis van informatie-uitwisseling goed geregeld te hebben.”

KPN Health Exchange

KPN Health kan zorgorganisaties helpen bij het vereenvoudigen van hun werk en de processen die daarbij komen kijken. Met KPN Health Exchange kan dataontsluiting worden gestroomlijnd. “Dit gaat helpen om een beter beeld te krijgen over de patiënt en om alle informatie in de zorgketen tussen verschillende applicaties te verbinden. Daarmee worden de administratieve lasten verlaagd. Minder gedoe en meer tijd voor de patiënt”, zegt Vinood Mangroelal.