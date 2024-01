Kuipers: AI biedt ongekende mogelijkheden voor zorg

Het UMCG investeert al jaren in AI-toepassingen. De afgelopen maanden vond zowel in het UMCG als het ETZ een pilot plaats waarbij een AI-toepassing zorgverleners helpt bij het beantwoorden van schriftelijke vragen van patiënten. De toepassing draait in het EPD en geeft een antwoordsuggestie op basis van schriftelijke vragen van patiënten. De zorgverlener in kwestie past waar nodig het antwoord aan en stuurt het dan door naar de vrager. Het UMCG en het ETZ verwachten dat de toepassing de administratieve druk op artsen, verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners flink kan verlagen.

AI zet notities over

In het MCL loopt een pilot met een AI-gebaseerd spraakherkenningsprogramma. Dat kan een gesprek van een arts met een patiënt kan omzetten naar een transcript en uiteindelijk een goede samenvatting van het gesprek. Op vergelijkbare wijze werken het ETZ en het UMCG aan de inzet van AI om artsen en verpleegkundigen te helpen om meerdere notities over een patiënt om te zetten naar een goede samenvatting, zoals voorafgaand aan een poliafspraak.

Volgens Tom van der Laan, KNO-arts en Chief Medical Information Officer (CMIO) in het UMCG, toont het MCL-voorbeeld dat zorgverleners niet meer tijdens een gesprek met een patiënt hoeven te typen. Dit maakt een gesprek van mens tot mens eenvoudiger. “Samen met een aantal vooroplopende ziekenhuizen in Amerika ontwikkelen wij deze technologie ook voor de Nederlandse zorg.”

Eindeloze mogelijkheden

Van der Laan benadrukte ook tijdens het bezoek van Kuipers dat AI “eindeloze mogelijkheden” biedt voor de zorg. Zo krijgt de arts meer tijd voor de patiënt, maar meer nog: de als zwaar beschouwde administratieve lasten kunnen sterk dalen.

Kuipers zelf sprak aan het einde van zijn werkbezoek ook over ‘ongekende mogelijkheden voor het hele zorgveld’. Hij wees echter ook op de vrees van veel mensen dat hun gegevens ongewenst gebruikt worden door AI-toepassingen. Terechte zorgen, meent de bewindsman, die om een goede uitleg vragen.

Patiënten meenemen

Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG, benadrukte het belang om draagvlak te creëren voor gebruik van AI-toepassingen. Reden voor het UMCG om stap voor stap de eigen cliëntenraad mee te nemen in AI-ontwikkelingen.

“En het is belangrijk dat we ook uitleggen wat het niet is. Dat het niet zo is dat je een antwoord van de computer krijgt. Een arts kijkt altijd naar het conceptantwoord dat door AI wordt gegenereerd. De arts of verpleegkundige blijft altijd verantwoordelijk voor de zorg en informatie die we geven.”