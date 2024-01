Kunstmatige intelligentie transformeert traditionele tandartspraktijk

Kunstmatige intelligentie transformeert momenteel in hoog tempo de gezondheidszorg en verandert met name tandarts- en orthodontie praktijken razendsnel. Tandartsen kunnen met behulp van AI-gestuurde beeldanalyse bijvoorbeeld nauwkeuriger problemen in de mond signaleren zoals gaatjes en tandvleesziekten. Ook helpt kunstmatige intelligentie bij het op maat maken van prothesen, helpt het bij voorlichting over tandhygiëne en kan het ondersteunen bij het slim automatiseren van administratieve processen.

Tandartspraktijk technologisch hoogstaand

3D-beeldvormingssystemen, virtual reality en 3D-implantaatprinten: tandheelkunde wordt tegenwoordig beschouwd als een van de meest geavanceerde vakgebieden van de geneeskunde. Welke baanbrekende technologieën gebruikt de tandarts, welke komen eraan? En waarom staan er anno 2023 nog steeds geen robots in tandartspraktijken. Tandheelkundige robots kunnen al grote precisie bieden. De schijnbaar onbreekbare barrière zijn patiëntveiligheid en psychologisch weerstand.

Met AI gaatjes opsporen

Maar hoewel de robot nog geen gaatjes staat te vullen, zijn tandartspraktijken inmiddels absolute koplopers op het gebied van hightech. Tandartsen kunnen onder meer met behulp van AI-gestuurde beeldvorming nu bijvoorbeeld problemen nauwkeurigere identificeren en behandelen. Onder meer bedrijven zoals Pearl en Dentem lopen met dit soort technologieën voorop en ondersteunen tandartsen met het snel opsporen van gaatjes en tandvleesproblemen.

Een andere grote technologische stap in de tandartspraktijk is de vooruitgang die er dankzij AI is op het gebied van 3D-beeldvorming en modellering. Deze technologie, aangeboden door bedrijven zoals Planmeca, biedt tandartsen de mogelijkheid om gedetailleerde 3D-modellen van tanden en kaken te maken. Deze modellen helpen de tandheelkunde vooruit omdat ze complexe orthodontie behandelingen en implantaten zeer nauwkeurig maken.

Administratie tandartspraktijk automatiseren

Naast deze klinische toepassingen kan AI ook helpen om de administratie (verder) te automatiseren. Softwareoplossingen zoals die van Henry Schein One kunnen bijvoorbeeld routinematige administratieve taken in tandartspraktijken automatiseren en optimaliseren. Dit varieert van het plannen van afspraken tot het efficiënt beheren van patiëntendossiers.

Eén van de andere koplopers rond de digitale AI-transformatie bij de tandarts is Align Technology, dat met name bekend is dankzij haar Invisalign®-systeem. Dit bedrijf heeft de manier waarop orthodontie behandelingen worden gedaan structureel veranderd door AI op slimme wijze te combineren met orale visualisatietechnologieën. Hun geavanceerde iTero™ scanners en de Invisalign Outcome Simulator Pro verrijken de patiëntervaring aanzienlijk. Deze technologieën maken het mogelijk om op een visuele en begrijpelijke manier behandelingen te plannen en uit te leggen.

AI helpt met tandenpoetsen



De transitie van de tandartspraktijk beperkt zich niet tot de klinische en operationele aspecten. AI kan namelijk ook helpen om patiëntenvoorlichting en communicatie te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van slimme tandenborstels door bedrijven als Oral-B, die AI gebruiken om gebruikers feedback te geven over hun poetsgewoonten en aanwijzingen geven om beter te poetsen.

Een ander interessant aspect van AI is tot slot de mogelijkheid om voorspellende analyses te maken. Bedrijven zoals Overjet gebruiken AI om tandheelkundige data te analyseren en die aanpak zorgt voor betere inzichten omtrent de ‘mondgezondheid’ van patiënten. Dit kan onder meer zorgen voor het vroegtijdiger detecteren van mogelijke problemen in de mond, waardoor eventueel preventieve maatregelen genomen kunnen worden.