Laurentius start test met innovatief hartmonitoringshorloge

Het Laurentius Ziekenhuis is begonnen met een proeftuin, waarin het gebruik van een geavanceerd slim horloge voor hartmonitoring wordt getest. Het betreft een FDA-gecertificeerde draagbare hartmonitoringshorloge van CardiacSense, een innovatieve speler op het gebied van gezondheidstechnologie. Dit experiment heeft als doel het horloge te evalueren voor patiënten met hartkloppingen voor wie nadere diagnostische onderzoeken nodig zijn.

Belangrijk is het feit dat het dragen van dit horloge aanzienlijk comfortabeler is voor patiënten dan traditionele methoden. Gedurende een periode van drie maanden zullen verschillende patiënten het slimme hartmonitoringshorloge testen, waarna zal worden besloten of deze innovatieve technologie daadwerkelijk een plek zal veroveren in de klinische praktijk.

Hartmonitoringshorloges & Cardiologie

Met de opkomst van slimme horloges in de medische wereld, wordt er steeds meer geïnvesteerd in technologieën die de cardiologie ondersteunen. Naast CardiacSense zijn er tal van andere merken, zoals Apple en Fitbit, die geavanceerde draagbare hartmonitoringshorloges aanbieden voor hartslagmetingen.



Zo biedt de Apple Watch-serie uitgebreide hartslagmonitoring, inclusief ECG-metingen en waarschuwingen voor onregelmatige hartslag. Ook Fitbit heeft zich gevestigd als een belangrijke speler op het gebied van fitnessmonitoring en hartslagmetingen. Bovendien zijn Garmin, Samsung en diverse andere merken actief bezig met het ontwikkelen van vergelijkbare technologieën.

Een sterk actueel voorbeeld van wat een slim horloge kan betekenen, zien we bij de BECA-studie die gefinancierd wordt door de Hartstichting. Bij dit onderzoek wordt een horloge ontwikkeld dat in staat is om een hartstilstand op afstand te signaleren en dit, samen met de locatie, door te geven aan een meldkamer.

Speciale software én hardware

Het nieuwste CardicSense-horloge is de CSF-3, dat nog in januari 2023 werd goedgekeurd door de FDA. Eerder kreeg deze wearable al een CE-markering. Het horloge meet niet alleen vitale signalen zoals de hartslag, maar ook de zuurstofsaturatie. Bovendien is CardiacSense van plan om aanvullende toepassingen voor goedkeuring bij de FDA in te dienen en is in gesprek met Amerikaanse commerciële partners om het horloge in de tweede helft van 2023 daadwerkelijk op de markt te brengen. Het bedrijf heeft uitgebreide klinische tests uitgevoerd om de nauwkeurigheid van het horloge aan te tonen, met inbegrip van de monitoring van hartritmestoornissen, ademhaling en bloeddruk.

Wat dit horloge onderscheidt, is de speciale hardware die het gebruikt om bewegingsartefacten te elimineren, wat resulteert in uiterst nauwkeurige metingen. Eldad Shemesh, de CEO van CardiacSense, benadrukte de hoge gevoeligheid en specificiteit van het horloge bij het meten van de hartslag. Klinische gegevens die zijn ingediend bij de FDA toonden een indrukwekkende gevoeligheid en specificiteit van 99,6% aan voor het meten van de hartslag per slag in vergelijking met een traditionele Holter-monitor.

Experiment in Laurentius

Het experiment in het Laurentius Ziekenhuis, dat drie maanden zal duren, zal aantonen of dit geavanceerde polshorloge de medische professionals daadwerkelijk kan ondersteunen bij het stellen van nauwkeurige diagnoses en of het voor de patiënten een verbetering betekent ten opzichte van de bestaande methoden. Deze innovatie sluit in ieder geval goed aan bij de strategie van Laurentius, waarin digitale zorg een van de centrale pijlers is.