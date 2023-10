Tot mijn grote frustratie komen al deze ontwikkelingen pas na een enorme vertraging de zorg in. En dat terwijl er in andere sectoren zoals de retail, de bankensector, supermarkten, transportsector en zoveel andere sectoren, dit veel sneller gaat.

En die andere sectoren lopen tegen exact dezelfde problemen aan als wij in de zorg. Het moet goedkoper en het moet beter. Met personeel dat nauwelijks te vinden is. En in de zorg wordt de reden ‘klantvriendelijker’ vaak (onterecht) nog niet eens genoemd. Het lukt die andere sectoren echter heel goed om die nieuwe ontwikkelingen te gebruiken om hun problemen op te lossen.

Wachttijden oplossing van McDonald’s

Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf als McDonald’s. Ik vind het geweldig hoe zij door de introductie van Easy Order Kiosks klanten minder lang laten wachten, de keuzes overzichtelijker presenteren en bijvoorbeeld eenvoudig hun maaltijd kunnen laten personaliseren.

Aan de andere kant hebben zij hierdoor met minder personeel hun omzet enorm laten stijgen door het zogenaamde upsellen: het suggesties doen voor extra aankopen bij het afrekenen. Dit soort win-wins vinden we in de zorg vaak erg ingewikkeld. Kwaliteit kost geld en voor extra service moeten we toch altijd een stap harder zetten? Onzin in mijn ogen!

Zorg: leer van andere sectoren

Ik heb de afgelopen jaren met heel veel bedrijven en organisaties uit andere sectoren gesproken en ik kom zonder uitzondering geïnspireerd uit dit soort gesprekken. Men is vaak heel open over wat men doet en er is écht veel te leren voor de zorg. Ik schrijf hier blogs over die ik op mijn LinkedIn profielpagina publiceer. Ik geef ook regelmatig lezingen over de lessen die wij kunnen leren.

Als ik bij zo’n lezing aan de zaal vraag wie er wel eens in andere sectoren gaat kijken. Zie ik vaak een aantal handen de lucht ingaan met mensen die bij het ziekenhuis een stad verderop of die ouderenzorgorganisatie waar een oud-collega werkt zijn gaan kijken. Vraag ik dan door naar écht een heel andere bedrijfstak, dan blijft het vaak stil. Doodzonde!

Stop met navelstaren

Ik vind het onbegrijpelijk dat wij in de zorg zo blijven navelstaren en niet naar buiten kijken. Ik wil u dus ook uitdagen eens écht ergens anders te gaan kijken. Dat kan heel laagdrempelig bij die buurman, die kennis van het voetballen of die moeder van het vriendinnetje van uw dochter. Het is mijn ervaring dat men het heel leuk vindt om te vertellen over wat men doet en rond te leiden bij het bedrijf waar ze werken. En het geeft gegarandeerd nieuwe inzichten. Veel succes (en plezier)!

Dit is een blog van Joris Arts, redactieraadlid van ICT&health, Zorgspreker en Zorginnovatie-expert.

