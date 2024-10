Miljoenenimpuls voor innovatie, implementatie en onderzoek

De Medical Delta programmering 2024-2028 is deze maand feestelijk van start gegaan. Zorgprofessionals en onderzoekers werken in 17 nieuwe onderzoeksprogramma’s en 8 nieuwe living labs samen aan innovatieve oplossingen voor een duurzame gezondheidszorg. In totaal is een aanjaagfinanciering van zes miljoen euro over een periode van vier jaar voor gereserveerd. Medical Delta wil hiermee de innovatie dichter bij de gezondheidspraktijk brengen door behoeften vanuit de praktijk als centraal uitgangspunt te nemen.

Praktijkpartners en maatschappelijke partners worden vanaf het begin betrokken bij onderzoek en implementatie van innovatie. Ook wordt samenwerking gezocht met het mbo en wordt de samenwerking tussen wo, hbo en mbo geïntensiveerd. Dit alles gebeurt vanuit een gemeenschappelijke missie: met innovatieve oplossingen bijdragen aan het toegankelijk, bemensbaar en betaalbaar houden van de gezondheidszorg.

Innovatie en implementatie

De programma’s en living labs richten zich op innovatie, implementatie en onderzoek. Zij krijgen de opdracht mee om met de aanjaagfinanciering hun consortium verder uit te bouwen, transdisciplinair en vraaggericht onderzoek uit te voeren en om de implementatie van gezondheidsinnovaties te bevorderen. Het Medical Delta bureau ondersteunt hierin.

Vragen en behoeften uit de gezondheidspraktijk staan centraal in de nieuwe programmering. De programma’s en living labs zijn gecategoriseerd in vier clusters, de zogeheten ‘societies’. De hoofdthema’s zijn: zorg, preventie, transformatie en verduurzaming & vergroening.

Passende COPD-zorg en reuma

Een voorbeeld binnen de society ‘zorg’ is het Medical Delta Programma ‘Passende COPD-zorg op afstand (PASTEL)’ dat het aantal longaanvallen bij COPD (exacerbaties van COPD) wil terugbrengen met telemonitoring, wearables en AI-algoritmes. Een ander programma onderzoekt hoe mensen met vermoedelijke gewrichtsontsteking (reumatoïde artritis) met inzet van slimme technologie sneller een diagnose kunnen krijgen, met minder inzet van artsen en tegen lagere kosten. Het Medical Delta Programma ‘Geavanceerde beeldvorming voor diagnose en predictie van dementie’ wil mensen met een verhoogd risico op dementie vroegtijdig opsporen om gericht preventieve interventies in te zetten.

Popmuziek en kunst

De preventieve werking van (pop)muziek en kunst wordt onderzocht in het Medical Delta Programma ‘Ontzorgen met kunst en cultuur’; het Medical Delta Living Lab 'Vitality Implementation & Technology (VIT) for Life' streeft naar een gezondere leefstijl voor álle Zuid-Hollanders, onder meer door meer bewegen en gezond eten te vergemakkelijken.

Ook de transformatie van gezondheidszorg als geheel komt tot uiting in verschillende programma’s en living labs. En de vergroening van de zorg wordt nog nadrukkelijker aangejaagd, geheel volgens wens van veel zorgprofessionals. Kijk op Programma's en living labs voor een totaaloverzicht van de programma’s en living labs.

Nieuwe vormen van samenwerking

Het werken aan innovatieve oplossingen beperkt zich niet alleen tot de programma’s en living labs. Ook in de manier van samenwerken zoekt Medical Delta naar nieuwe, innovatieve methoden - zowel qua vorm als qua samenstelling. “Te vaak blijven innovaties en wetenschappelijke bevindingen liggen en dat is zonde. Daarnaast moeten we anders innoveren om de gezondheidszorg duurzaam in te richten,” zegt David de Glint, managing director van Medical Delta. Ze betrekken daarom vanaf het begin de zorg- en gezondheidspraktijk en maatschappelijke partners. Nieuwe methodieken die noodzakelijk zijn voor de benodigde innovatie en implementatie, worden volgens Medical Delta hiermee gestimuleerd. Binnen de societies willen ze deze ervaringen delen, om uiteindelijk de gezondheidspraktijk te ondersteunen bij daar waaraan behoefte is.

Samenwerkingsverband

Medical Delta is een transdisciplinair samenwerkingsverband van meer dan 1.000 deelnemers van Erasmus Universiteit, Erasmus MC, TU Delft, LUMC, Universiteit Leiden en vier Zuid-Hollandse hogescholen (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland). Samen met bedrijven, zorginstellingen en overheden werken zij aan innovatieve oplossingen voor een duurzame gezondheidszorg.

Al sinds 2006 werken wetenschappers uit verschillende disciplines samen binnen Medical Delta. Waar Medical Delta zich in de beginjaren vooral richtte op wetenschap en ‘medtech’, is dit de laatste jaren steeds meer verbreed naar ‘gezondheid en innovatie’, met bijvoorbeeld ook ‘preventie’ als voornaam aandachtspunt.

Medical Delta hoogleraren

In november 2022 zijn acht vrouwelijke hoogleraren tegelijkertijd geïnaugureerd als ‘Medical Delta hoogleraar’. Ze zijn aangesteld bij Universiteit Leiden, het LUMC, de TU Delft, Erasmus Universiteit en/of het Erasmus MC. Met een aanstelling, bij tenminste twee van deze vijf academische instellingen, gaan zij technologie en gezondheidszorg combineren. Bewust is gekozen voor acht vrouwelijke hoogleraren, omdat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de top van de academische wereld.