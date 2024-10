RSO Zuid-Limburg bouwt aan databeschikbaarheid

RSO Zuid-Limburg omarmt een nieuwe aanpak om gestandaardiseerde data beschikbaar te maken in de regio. Het regionale samenwerkingsverband werkt aan een dynamisch data-ecosysteem dat niet alleen data-uitwisseling in de regio moet verbeteren, maar ook het potentieel heeft om impact te maken die ver voorbij de regionale grenzen reikt, vertelt Wim Eurlings, directeur-bestuurder van RSO Zuid-Limburg, in ICT&health 5. Over vijf jaar moet het ecosysteem de meest voorkomende elementen van organisatie-overstijgende databeschikbaarheid ondersteunen.

Na de fusie tussen Atrium Medisch Centrum Heerlen en Orbis Medisch Centrum Sittard-Geleen kreeg Wim Eurlings als CIO van het nieuwe Zuyderland Medisch Centrum te maken met de uitdagingen die het combineren van uiteenlopende denk- en handelwijzen en dito systemen met zich meebracht. Door de fusie werden andere prioriteiten gesteld, wat ervoor zorgde dat het groeiende belang van standaard uitwisseling van medische gegevens minder prominent werd opgepakt.



Dat veranderde toen Eurlings als bestuursadviseur van het Zuyderland verder ging en meer te maken kreeg met organisatie-overstijgende taken. Het probleem van gebrek aan toegang tot zorg- en gezondheidsdata kwam vaak aan de orde. Dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van RSO Zuid-Limburg.



"Wij richten ons nu op het leveren van ondersteunende diensten die direct inspelen op de huidige behoeften", stelt Eurlings. "We kiezen voor een aanpak die impactvolle oplossingen biedt en aansluit bij de actuele vraag naar zorg- en gezondheidsdata in onze regio. Als startende organisatie zetten we daarbij in op innovatieve en wendbare oplossingen voor datasamenwerking, die de regio versterken."

Concreet invullen

Het concreet invullen van het onderwerp databeschikbaarheid betekent het beschikbaar en bruikbaar maken van data voor gemeenschappelijke processen in de regio, zoals netwerkzorg. Want, het zal geen verrassing zijn, zorgprofessionals hebben nog niet altijd alle informatie tot hun beschikking waarmee ze – al dan niet samen met hun patiënt – tot de juiste keuze of behandeling kunnen komen.



Eurlings: “Dat moet veranderen door middel van een regionaal data-ecosysteem binnen een landelijk dekkend netwerk – meer dan een platform – waarbinnen alle data altijd veilig beschikbaar zijn voor wie het nodig heeft. Randvoorwaarden zoals privacy en toestemming moeten daarbij natuurlijk goed geregeld zijn, net als de praktische functionaliteiten die nodig zijn om te verkrijgen en samen te kunnen gebruiken.”

Samenwerking noodzakelijk

Omdat zich ook benodigde gegevens buiten de regio kunnen bevinden, wordt er samengewerkt met andere RSO’s binnen RSO Nederland en met de Zuid-Nederlandse tak van Health-RI. “We hebben hier zo’n 500.000 inwoners”, stelt Eurlings. "Om een data-ecosysteem te laten groeien en bloeien, is het belangrijk dat we ons aansluiten bij andere initiatieven, zowel in Nederland als internationaal. . Met behulp van het landelijk dekkend netwerk dat ontwikkeld wordt door VWS, kunnen onze zorgverleners en patiënten straks interregionaal samenwerken."



Dat landelijk dekkende netwerk is dan de snelweg waarmee je sneller van bijvoorbeeld Sittard naar Groningen komt dan via allerlei binnenwegen. Regio’s zoals Zuid-Limburg zorgen ervoor dat de binnenwegen goed toegankelijk zijn en maken samen met VWS, Cumuluz en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken over goede op- en afritten.



Eurlings: “Ons doel is om uiteindelijk de regionale zorgpaden naadloos aan te sluiten op interregionale en landelijke zorgpaden en oplossingen voor datasamenwerking. We kunnen hierbij bouwen op bestaande standaarden – zoals zib's en het Twiin Afsprakenstelsel – en nieuwe standaarden zoals openEHR, door ons geïntroduceerd in Nederland, om snel vooruitgang te boeken.”

