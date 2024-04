Lenn wil frisse blik bieden op mentale gezondheid

Wel benadrukt Van Helden in de komende editie van ICT&health het belang om e-health niet alleen voor zorgafnemers, maar ook voor zorgprofessionals een digitale lust in plaats van last te laten zijn. “Omdat het huidige digitale werken in de zorg vaak als belastend wordt ervaren, is het zaak om de software zo te ontwikkelen dat deze het werkproces gaat ondersteunen.”

Beperkte veranderkracht

Voor Van Helden, van huis uit psycholoog, vormden de moeizame implementatie van innovaties en de toenemende problemen in de GGZ een belangrijke drijfveer om na 12 jaar Minddistrict met Lenn te beginnen. “Ik zie veel mogelijkheden tot vernieuwing van hoe je zorg voor mentale gezondheid aanbiedt. De veranderkracht van GGZ-organisaties is alleen vaak beperkt. Mijn doel met Lenn is om een praktische show-case te bouwen van hoe mentale zorg er anno 2024 uit zou kunnen zien.”

Lenn ging in de zomer van 2023 live met een nieuw concept en een bredere visie op mentale zorg. De organisatie werkt vanuit meer gelijkwaardigheid en vanuit de gedachte dat de GGZ mensen niet altijd beter kan maken, maar wel kan helpen de sleutel te vinden om zelf hun situatie te verbeteren.

“Met direct een goed gesprek en indien nodig, een kort en intensief traject, geven we mensen het duwtje in de rug om daarna zelfstandig verder te kunnen. Dit werkt bij matige klachten maar ook voor mensen met ernstige of complexere psychische problematiek. Dat doen we deels fysiek op drie locaties, deels buiten de deur – in de natuur – en deels digitaal. Kortom: blended care. Daarbij kiezen we voor een benadering met aandacht voor het hoofd én het lijf. We maken uiteraard gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelmethodieken, maar altijd met het oog voor de mens als geheel.”

Digitaal faciliteren

Met Van Heldens achtergrond als COO van Minddistrict is het voor haar bijna vanzelfsprekend om mentale zorg digitaal te ondersteunen en te intensiveren. Bijvoorbeeld door routinematige onderdelen uit het zorgproces digitaal aan te bieden en al voorafgaand aan het eerste gesprek in de eigen omgeving na te denken over de situatie.

Voor het digitale deel van GGZ-zorg biedt Minddistrict volgens Van Helden al heel veel bruikbare modules die in de afgelopen jaren zelf of in samenwerking met GGZ-instellingen ontwikkeld zijn. Daarnaast heeft Minddistrict een Content Management Systeem (CMS) waarin je zelf digitale modules zoals dagboeken of vragenlijsten kunt ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op een goed gesprek tussen client en behandelaar.

Toevoegingen van Lenn

Minddistrict sluit naadloos aan voor de inhoud van de behandeling, meent Van Helden. “Maar als het gaat om het werkproces: dat zijn zaken die Lenn zelf toevoegt of vereenvoudigd. “Zo kun je bijvoorbeeld voor de evaluaties uitgebreide sets van klachtgerelateerde vragenlijsten inzetten. Maar je kunt het ook simpel houden, met vragen zoals hoeveel vertrouwen iemand erin heeft dat hij of zij het proces in de toekomst kan vormgeven. Dat kan Minddistrict prima ondersteunen.”

Lees het hele interview met Marian van Helden over Lenn in ICT&health 2, die op 12 april verschijnt.