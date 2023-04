Limburg en ICT&health zetten schouders onder mondiale zorginnovatie

ICT&health signaleert dat de mogelijkheden die technologie en slimme innovaties de zorg bieden, om verschillende redenen onvoldoende verzilverd worden. Vandaar dat ICT&health na 7 jaar een nationaal congres jaarlijks voor de zorg en overheid te hebben georganiseerd, nu kiest voor een internationaal congres inclusief beurs. Tijdens het evenement wordt mondiale kennis gedeeld en worden relevante oplossingen getoond. Ook kunnen er duurzame samenwerkingsrelaties ontstaan.

Nederland als mondiale hub

De insteek van het congres is samenwerking en opschaling genereren met Nederland als mondiale hub. Het congres heeft naast een stevig internationaal, ook een Nederlands programma waarmee de ontwikkelingen in eigen land worden geduid en het relevante netwerk elkaar ontmoet.

Tom Xhofleer, oprichter van ICT&health, stelt dat slimme technologieën, regels zoals het European Health Data Space (EHDS) en de net aangenomen wet Wegiz, maar ook innovaties en samenwerkingen de manier waarop we zorg verlenen én ontvangen wezenlijk veranderen. In Nederland én internationaal.

“Het is cruciaal om alle internationale initiatieven, kennis, visies en concrete uitwerkingen samen te laten komen en samen verder te ontwikkelen. Alleen zo kunnen we een grote stap voorwaarts zetten in internationale zorginnovatie, waarbij we Nederland als zorginnovatieland op de kaart zetten. Nederland heeft enorm veel expertise, ervaring en concrete voorbeelden in huis om de zorg te innoveren. Het buitenland heeft dan ook veel ‘op te halen’ bij ons. En omgekeerd uiteraard ook. Hoog tijd dus om de internationale zorgwereld bij ons uit te nodigen.”

Limburg investeert

ICT&health heeft er bewust voor gekozen om het driedaagse internationale congres in de provincie Limburg te organiseren. De provincie is zich bewust dat de zorg moet innoveren waarbij technologie een grote rol speelt en wil hier ook in investeren, vertelt Commissaris van de Koning in Limburg, Emile Roemer. “Limburg loopt voorop als het gaat om innovaties die de wereld duurzamer, slimmer en klaarmaken voor de toekomst. Op onze Brightlands-campussen gaan onderzoek en onderwijs hand in hand. De komst van het toonaangevende zorginnovatiecongres ICT&health onderschrijft onze ambities.”

Voor meer informatie: events@icthealth.nl