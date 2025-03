LUMC zet voor het eerst een mobiele hart-longmachine in

Het LUMC heeft onlangs voor de eerste keer de mobiele hart-longmachine toegepast. De zogeheten Extra Corporate Membraan Oxygenatie (ECMO) werd ingezet in het ziekenhuis van Alrijne in Leiderdorp bij een patiënt met een ernstige infectie van de longen. Omdat de gezondheid van deze patiënt het niet toeliet om veilig naar het LUMC te worden getransporteerd, ging het LUMC-team met de mobiele ECMO en andere nodige apparatuur naar de patiënt toe.

Het mobiele ECMO-team is ingericht op initiatief van intensivist Jeroen Janson van het LUMC. Het ECMO-systeem is een apparaat dat bloed van de patiënt door een kunstlong pompt. Daarmee neemt de machine het werk van het hart en de longen tijdelijk over. In veel gevallen is dit dus levensreddend.

ECMO-team

“Vanaf het eerste telefoontje vanuit het ziekenhuis van Alrijne hadden we een uur om de patiënt te helpen. Vervolgens zijn we met de mobiele ECMO op pad gegaan. Toen de toestand van de patiënt stabiel genoeg was, volgde vervoer naar het LUMC. Na enige tijd verbeterde de conditie, waarna terugplaatsing naar Alrijne zonder ECMO mogelijk was voor verder herstel”, legt Janson uit over de eerste rit met de ECMO.

Het ECMO-team bestaat uit een interventiecardioloog, intensivist en een perfusionist, die onder hoge druk nauw samenwerken. Omdat zij nu ook in andere ziekenhuizen komen, werken zij ook samen met specialisten die daar ter plekke werken. Een voordeel is dat de specialisten ter plaatse al veel weten van de gezondheid van de patiënt. Voor Janson en zijn team is de hulp aan een patiënt in het Alrijne de bevestiging dat werken met de mobiele hart-longmachine de toekomst is.

Plaats onafhankelijk

Volgens Janson mag het in een dichtbevolkte regio als de randstad niet uitmaken in welk ziekenhuis de patiënten terechtkomen. Hij en zijn team zijn blij dat ze met het mobiele ECMO-team in alle ziekenhuizen in de regio hart-longzorg kunnen bieden. Binnen de regio is het LUMC een van de twee ziekenhuizen die gespecialiseerd is in de ECMO-zorg. Nu er een succesvol begin is gemaakt met de ECMO in Alrijne hoopt het team van specialisten dit in hele regio uit te kunnen rollen.

In Europa is het LUMC volgens eigen zeggen al enige tijd koploper op het gebied van de zeer specialistische hart-longzorg. Zo heeft het ziekenhuis meerdere keren de hoogste certificering (de Platina Award of Excellence) ontvangen van koepelorganisatie ELSO. Vorig jaar mei heeft het HagaZiekenhuis Den Haag als een van de eerste ziekenhuizen ter wereld nog vier nieuwe hartlongmachines in gebruik genomen. Die nieuwe machines kunnen communiceren met informatiesystemen zoals het EPD waarin patiënteninformatie staat.