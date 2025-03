‘Unieke samenwerking in COPD-pilot met thuismonitoring'

Het is bepaald niet de eerste pilot met thuismonitoring van patiënten met COPD – longaandoeningen waarbij mensen minder zuurstof krijgen en ademhalingsproblemen hebben. Dat erkennen de deelnemers aan de proef zelf. De eerste proeven vonden al zeker acht jaar geleden plaats (COPD Inbeeld, Slingeland ziekenhuis), als het niet langer geleden is. Uniek aan de pilot van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Z-Holland), de regionale huisartsenorganisatie Delta Dokters en huisartsenpraktijken op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten/Rozenburg is volgens de betrokken partijen wel de hechte samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen.

COPD is een progressieve ziekte, maar de achteruitgang kan met de juiste behandeling wel vertraagd worden. COPD-patiënten kunnen gedurende de pilot met een app gegevens over hun ziekte bijhouden en delen met de zorgverlener. Zorgverlener worden direct op de hoogte gesteld als de data mogelijk reden tot zorg aangeven. Verder is er makkelijk en snel contact tussen patiënt en zorgverlener mogelijk, zonder dat direct een bezoek aan het ziekenhuis of de huisarts nodig is. Zo’n bezoek is voor COPD-patiënten vaak erg belastend en vermoeiend.

Meer regie

Verder geeft de app informatie en tips om met COPD om te gaan. Het doel is om patiënten meer regie over hun gezondheid en hun leven te bieden. De app geeft hen namelijk de mogelijkheid om zelf hun klachten beter in de gaten te houden, symptomen van verslechtering sneller te herkennen en zo zelf tijdig in te kunnen grijpen wanneer zij dat nodig achten.



In de pilot wordt ook getest in hoeverre de bovengenoemde hechte samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen in de praktijk uitpakt als een stap richting toekomstbestendige zorg. Hierbij is het uitwerken van een toekomstbestendige manier van financiering eveneens onderwerp van gesprek.

Integraal zorgpad

Binnen de pilot COPD thuismonitoring wordt gewerkt met een zogenaamd integraal zorgpad, vertelt Jacobine Herbrink, longarts in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, over de samenwerking. Dat betekent dat elke stap in het ziekteproces, of dat nu bij de huisarts of in het ziekenhuis is, door de betrokken zorgverleners met elkaar en op elkaar is afgestemd.



“Normaliter zijn dit twee gescheiden werelden. We werken met vaste afspraken, maken gebruik maken van hetzelfde systeem en zien dezelfde informatie. Daardoor kunnen we de zorg naadloos op elkaar en op de patiënt afstemmen.” Dit moet garanderen dat de zorg aansluit bij de patiënt en diens unieke situatie en behoeften.



Huisarts Saron Donker - ook kaderhuisarts astma/COPD in opleiding - van huisartsenpraktijk Olieslagers stelt dat niet alleen patiënten meer grip krijgen op hun gezondheid met de thuismonitoring; zorgverleners kunnen sneller ingrijpen bij een verslechtering van de situatie. “We kunnen proactief handelen als dat nodig is, en onnodige bezoeken aan de praktijk of het ziekenhuis voorkomen.”

Uitbreiding pilot

De pilot valt volgens het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onder de noemer hybride zorg, waarbij digitale zorg en fysieke zorg op slimme wijze worden gecombineerd. Als de pilot een succes is, wordt deze vorm van zorg voor meer COPD-patiënten beschikbaar, zo stelt het ziekenhuis.