Hartconditie berekenen met smartwatch en stappen

Dat je met de meeste smartwatches en fitnessbandjes je hartslag in de gaten kunt houden, is geen nieuws. Dat je daarmee aandoeningen eerder (zelf) kunt ontdekken is ook bekend. Dat er echter ook een hele makkelijke manier is om met een smartwatch de conditie van je hart te beoordelen, is dat zeker wel. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar een internationaal onderzoek heeft aangetoond dat dit wel degelijk mogelijk is. Het enige dat je ervoor nodig hebt is de gemiddelde gemeten hartslag en het aantal stappen van een bepaalde dag.

Het onderzoek, dat eind maart gepresenteerd wordt op de Annual Scientific Session (ACC.25) van het American College of Cardiology, bespreekt een methode waarbij de gezondheid van het hart beoordeeld kan worden door de gemiddelde hartslag op een dag, gemeten door een smartwatch bijvoorbeeld, te delen door het totaal aantal gezette stappen op diezelfde dag.

Gemiddelde hartslag gedeeld door aantal stappen

De methode die door de onderzoekers ontwikkeld is, blijkt –vergeleken met een beoordelen van alleen de hartslag of alleen het aantal stappen - een betrouwbaardere indicator van iemands cardiovasculaire fitheid. “De metriek die we hebben ontwikkeld kijkt naar hoe het hart reageert op inspanning, in plaats van naar de inspanning zelf. En dat is precies waar het om draait: het vermogen van het hart om zich onder stress aan te passen naarmate de fysieke activiteit gedurende de dag fluctueert”, zegt Zhanlin Chen, student geneeskunde aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek werden de gegevens van bijna 7.000 Amerikaanse volwassenen geanalyseerd. Dit waren allemaal mensen die data van hun Fitbit en elektronische patiëntendossiers verstrekten aan het All of Us onderzoeksprogramma. De data vertegenwoordigden gezamenlijk de gegevens over de hartslag van 5,8 miljoen dagen en 51 miljard stappen.

Door de relatie te berekenen tussen de gemiddelde dagelijkse hartslag per stap (DHRPS) per deelnemer en verschillende cardiovasculaire uitkomsten, toonden de gegevens aan dat mensen met een verhoogde DHRPS (in het bovenste kwart van de metingen) ongeveer twee keer zoveel kans hadden op diabetes type 2, 1,7 keer zoveel kans op hartfalen, 1,6 keer zoveel kans op hoge bloeddruk en 1,4 keer zoveel kans op coronaire atherosclerose (een opeenhoping van plaque in de slagaders van het hart), vergeleken met mensen met een lagere DHRPS. Er werd geen verband gevonden tussen DHRPS en het risico op een beroerte of hartaanval.

De resultaten toonden ook aan dat DHRPS sterker geassocieerd was met diagnoses van hart- en vaatziekten dan de dagelijkse hartslag of het aantal stappen alleen. In een kleinere subgroep van 21 deelnemers hield DHRPS bovendien sterker verband met maximale metabolische equivalenten (MET's) die werden behaald tijdens een loopbandstresstest dan de dagelijkse hartslag of het aantal stappen alleen.

Vroege indicator

De onderzoekers stellen nu dat hun bevindingen aantonen dat DHRPS kan worden gebruikt als een vroege indicator voor wie baat zou kunnen hebben bij meer screeningstests of cardiovasculaire conditionering om het functioneren van hun hart te verbeteren. Daarnaast stelt onderzoeker Chen dat de metriek eenvoudig genoeg om door de gebruiker zelf te laten berekenen of te integreren in een app.

Daarbij merkt hij wel op dat het onderzoek slechts een eerste validatie van de DHRPS-aanpak biedt en dat het cross-sectionele studieontwerp de onderzoekers niet in staat stelde om te bepalen wanneer de Fitbit-metingen werden uitgevoerd ten opzichte van het moment waarop de resultaten van hart- en vaatziekten werden gediagnosticeerd. De onderzoekers hopen in de toekomst meer prospectieve studies uit te voeren met een hogere temporele resolutie, waarbij DHRPS wordt gevolgd op de schaal van minuten in plaats van geaggregeerde gegevens over dagen.