Maroeska Rovers nieuwe wetenschapsdirecteur TechMed

Maroeska Rovers is momenteel een van de twee directeuren van Health Innovation Nederland en wetenschappelijk directeur van het expertisecentrum Medische Innovatie & Technologie (MITec) van het Radboudumc. In september start ze met haar nieuwe baan als directeur van TechMed. Tijdens haar loopbaan publiceerde ze talrijke wetenschappelijke artikelen, verwierf zij vele onderzoekssubsidies en mocht zij diverse prijzen voor haar werk in ontvangst nemen.



Sinds 2022 is ze als lid van het Science and Innovation Panel (SIP) betrokken bij het Europese initiatief Innovatieve Gezondheidszorg (IHI). In het afgelopen jaar was zij onder meer lid van het kernteam dat vanuit het MedTechNL verantwoordelijk was voor de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.

TechMed centrum gaat voor maatschappelijke impact

‘’Dat ik als wetenschappelijk directeur van het TechMed Centrum aan de slag mag, vind ik een eer”, vertelt Maroeska Rovers. “Ik ben enthousiast over de ondernemende mentaliteit, de multidisciplinaire aanpak en het brede en innovatieve onderwijsprogramma op de UT. Het TechMed Centrum heeft als ambitie om maatschappelijke impact binnen de gezondheidszorg te genereren door uitstekende onderzoeks-, innovatie- en onderwijsprogramma’s.”

Indrukwekkende staat van dienst

Het College van Bestuur van UT over haar benoeming: “Maroeska Rovers heeft een indrukwekkende staat van dienst. Zij is een teamspeler die bewust de samenwerking zoekt en verbinding maakt. Ze heeft goede ideeën om het TechMed Centrum en daarmee de UT qua bekendheid en positionering verder te versterken. Ze speelt een actieve rol in diverse (inter)nationale organisaties en heeft een groot relevant netwerk, ook in Den Haag. We verwachten dat zij een goede, complementaire aanvulling zal zijn voor het huidige MT van het TechMed Centrum.” De innovatietopper die Rovers is, is dus helemaal op haar plek bij het TechMed centrum, een centrum dat is uitgerust met de modernste infrastructuur variërend van onderzoekslaboratoria, preklinische proeftuinen en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen.

TechMed: motor voor zorginnovatie

Het belang van het TechMed Center wordt onderstreept door Prof. dr. Bob Geelkerken, vaatchirurg Medisch Spectrum Twente. In het laatste nummer van het magazine van ICT&health noemt hij het centrum zelfs ‘de grootste innovatie op het gebied van technologie in de geneeskunde in Twente’. Enkele belangrijke innovaties die tot stand kwamen in samenwerking met Techmed UT Twente maken precies duidelijk wat hij bedoelt. Hij wijst onder meer op de 2D-perfusie angiografie om de in- en uitflow in beeld te brengen bij eindstadium perifeer arterieel vaatlijden. Maar ook op fluorescentie om bij darmischemie een goed beeld te krijgen van de vraag of resectie kan worden voorkomen. Meer voorbeelden van de activiteiten van het centrum vindt u hier.