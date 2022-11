Martini Ziekenhuis verbetert zorg met virtueel innovatielab

Het virtuele innovatielab gaat allerlei creatieve en innovatie ideeën de ruimte geven om te groeien en zo zorg te verbeteren, zo is de bedoeling. ‘We creëren mogelijkheden om te ontwikkelen en te experimenteren. We delen kennis binnen en buiten ons ziekenhuis en werken samen aan innovaties die waarde toevoegen’, schrijft het Groningse ziekenhuis op de eigen website.

Bestuursvoorzitter André Postema van het Martini Ziekenhuis stelde bij de officiële lancering van het innovatie-initiatief er trots op te zijn dat innovatie in het ziekenhuis een prominente rol is gaan innemen. “En dat is ook nodig. We moeten slimmer en efficiënter werken om de zorgvraag van de toekomst aan te kunnen en de patiënt van de toekomst goed te kunnen blijven helpen.” Innovatie is daarmee een middel om strategische ambities van het ziekenhuis op digitaal gebied te realiseren, stelde de bestuursvoorzitter.

Stappen gezet

De afgelopen tijd heeft het ziekenhuis hier volgens Postema al een aantal stappen in gezet. Voorbeelden zijn onder meer Santeon thuis, Opnemen zonder bed, Virtual Fracture Care (sinds maart 2021) en een aantal procesveranderingen bij de poliklinieken. Afgelopen juli werd er nog een tool in gebruik genomen voor het automatisch controleren van EPD-raadplegingen die de privacy van patiënten beter moet waarborgen.

“MartiniLab geeft een extra inpuls aan innovatie en daarnaast creëert MartiniLab de interne en externe etalage om kennis te delen over de innovatieve toepassingen in het Martini Ziekenhuis”, aldus Postema tot slot.

Samenwerking voor digitale zorg

Digitale zorginitiatieven worden steeds vaker in groter verband opgepakt, iets waar het Martini Ziekenhuis ook binnen het MartiniLab naar zegt te streven. Het Martini Ziekenhuis werkt binnen Santeon-verband met zes collega-ziekenhuizen al langer samen aan digitale innovatie. Zo kwam Santeon afgelopen april met een digitaal zorgplatform, dat Santeon-breed digitale oplossingen beschikbaar moet stellen om de toegankelijkheid tot en beschikbaarheid van zorg te verbeteren.

Zorgverzekeraars CZ, Menzis, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis participeren in het platform-initiatief. Het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit staan ook achter dit initiatief. Als eerste stap begonnen de Santeon ziekenhuizen eind oktober met de gezamenlijke centrale thuismonitoring van coronapatiënten.