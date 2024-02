Máxima MC geeft thuismonitoring impuls via centraal monitoringscentrum

Het uitgangspunt bij de zorgverlening van Máxima MC is dat deze wordt ingericht volgens het principe ‘zelf waar mogelijk, thuis waar mogelijk, digitaal waar mogelijk’. De volgende behandeltrajecten voor thuismonitoring staan al klaar om te worden gebruikt. Voor sommige kwetsbare patiënten zoals bij hartfalen, COPD en zwangerschapsdiabetes is het vaak een grote fysieke belasting om voor allerlei controles naar het ziekenhuis te komen. Voor hen is thuismonitoring een goede uitkomst.

Meer regie voor patiënt

Bij thuismonitoring voert de patiënt zelf dagelijks metingen uit zoals bloeddruk, saturatie, gewicht, temperatuur, beweegactiviteit en hartslag. Ook worden vragen beantwoord via het veilige online platform Luscii. In Máxima MC beoordeelt de e-nurse (een hoogopgeleide verpleegkundige) de binnenkomende data en bespreekt iedere patiënt dagelijks met een longarts en een cardioloog tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). Mocht er aanleiding toe zin, dan neemt de verpleegkundige telefonisch contact op met de patiënt.

Voordelen thuismonitoring

Een ander voordeel van thuismonitoring is dat iedere verslechtering in de situatie meteen te zien is vanwege de dagelijkse metingen. Voorheen kwam een verslechtering pas tijdens een periodieke controle in het ziekenhuis aan het licht. Nu kan er snel worden ingegrepen, bijvoorbeeld door een aanpassing in de medicatie. De patiënt is zelf ook veel meer betrokken bij zijn of haar ziekteverloop. Zo helpt het monitoringscentrum de patiënten om meer de regie te pakken op hun aandoening.

Enthousiaste reacties

Niet alleen de fysieke meetwaarden van de patiënt worden bekeken, ook de tevredenheid van de patiënt over thuismonitoring wordt regelmatig getoetst. Een begeleider van een deelnemer lichtte zijn maximale score (30 punten) toe met deze hartverwarmende woorden: “Door mee te doen met deze zorg op afstand, heb ik rust gekregen. Mijn moeder – en ik, als haar zoon en begeleider – hoef nu minder vaak midden in de nacht naar het ziekenhuis. Dat was nodig omdat ze vocht vasthield en kortademig werd. Nu zie ik de problemen op tijd aankomen en kan ik zelf wat doen of aan de bel trekken. Had ik maar jaren eerder meegedaan, dat had mij grote trauma’s bespaard.”

Niet alleen in Nederland is thuismonitoring binnen de gezondheidszorg een van de top thema’s. Ook bij onze oosterburen wordt na een inhaalslag werk gemaakt van toekomstbestendige zorg. Eerder deze maand maakte het universiteitsziekenhuis van Essen bekend dat men voor het monitoren van patiënten met luchtwegaandoeningen binnenkort gebruik gaat maken van het digitale gezondheidsplatform Luscii.