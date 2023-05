MCL lanceert hightech RCU op longafdeling

In het Medisch Centrum Leeuwarden waren al eerder, vanaf maart 2022, bedden beschikbaar voor het monitoren van hoog-complexe longpatiënten. En nu is er dus officieel een zeer hoogstaande RCU geopend om deze patiënten op de afdeling zélf de allerbeste zorg te kunnen bieden. Er zijn in Nederland nog maar enkele ziekenhuizen met zo’n speciale unit op de longafdeling. Isala was een wat dit betreft een voorloper en opende al in 2020 een speciale Respiratory Care Unit (RCU) op de afdeling Longgeneeskunde. Op die RCU kunnen vier longpatiënten voortdurende saturatiebewaking krijgen.

Bewakingsmonitoren

Door de nieuwe bedden in MCL kunnen patiënten langer op een verpleegafdeling verzorgd worden en hoeven ze niet onnodig opgenomen te worden op de IC. Hiernaast kunnen verpleegkundigen nu nog sneller reageren bij acute situaties. De hightech unit is voorzien van beademingsapparatuur, bewakingsmonitoren en een bewakingspost voor de verpleegkundigen. De bewakingsmonitoren op de RCU bieden de mogelijkheid om patiënten nog beter te monitoren. Wanneer de toestand van een patiënt verslechtert, zal dit daardoor eerder worden opgemerkt.

RCU voor hoog-complexe longpatiënten

De RCU is een uitkomst omdat de complexiteit van de zorg voor longpatiënten de afgelopen jaren, onder meer door corona maar ook door andere ontwikkelingen, behoorlijk is toegenomen. Hoog- en laagcomplexe patiënten lagen tot begin mei 2023 in MCL eigenlijk verspreid over de longafdeling. Longarts Jolanda Kuijvenhoven legt de meerwaarde van de RCU uit: “Door de hoog-complexe patiënten op de RCU te centreren, kunnen we de expertise van het team, veiligheid van de patiënt en kwaliteit van zorg nog beter waarborgen. Zo bieden we de juiste zorg op de juiste plek.”

Toptechnologie op RCU

Op de nieuwe afdeling van MCL is hoogstaande bewakingsapparatuur te vinden en worden mensen op optimale en veilige wijze beademd. Dit gebeurt onder meer met MyAirvo. Dit is een combinatie van een nasale high flow therapie met een optimale luchtbevochtiging. Via een neusbril stroomt een grote hoeveelheid lucht (‘high flow’) snel in. Deze lucht wordt vooraf verwarmd en bevochtigd. Door de snelle instroom van deze lucht gaat de ademhaling makkelijker en rustiger verlopen. Tevens kunnen patiënten, als dat voor hen geschikt is worden beademend met NIV, een zogeheten non-invasieve beademingsmethode via een masker. Dit soort technologie wordt alleen toegepast op de IC, bij de hartbewaking en dus op de nieuwe RCU op de longafdeling.

Kuijvenhoven: “Naast bundeling van apparatuur en deskundigheid biedt de RCU ook mogelijkheden tot het verder verbeteren van de zorg, omdat we het personeel van de afdeling beter en gerichter kunnen inzetten. Hierdoor hebben we sneller in de gaten wanneer een patiënt in gezondheidstoestand achteruit gaat.’’

Extra opleiding verpleegkundigen

Het aantal verpleegkundigen per patiënt op de unit is hoger dan op het reguliere deel van de afdeling. Alle betrokken verpleegkundigen hebben extra scholing gehad. Verpleegkundige Aukje Corbée is daar enthousiast over omdat een verpleegkundige zich op deze wijze goed verder kan ontwikkelen. “Je hebt als verpleegkundige iets meer bagage nodig voor deze patiëntengroep en dat komt de kwaliteit van zorg voor de patiënt ten goede. Dit draagt bij aan een vergroting van de kennis en uiteraard ook het werkplezier.”