MDR certificering voor medische alarmering app

De app voor medische alarmering maakt deel uit van Ascom’s Healthcare Platform dat als doel heeft een stillere medische omgeving te creëren, teneinde het herstel van patiënten te bevorderen. “Afhankelijk van het medische bronapparaat in het Distributed Alarm System (DAS) kunnen zorgprofessionals vertrouwen op de alarmen met contextrijke informatie en op basis daarvan tijdkritische beslissingen nemen”, stelt Ascom.

Stille medische alarmering

Patiënten herstellen beter in een stille omgeving. De oplossing die Ascom biedt draagt daar aan bij. Zorgorganisatie kunnen primaire alarmen zo betrouwbaar, stil, ontsluiten. De alarmen kunnen bovendien gerealiseerd worden conform de definities van een DAS of CDAS (DAS met operator confirmation). Daarvoor moeten de geïntegreerde medische apparaten dit wel in hun intended use beschreven hebben.

De Medical Device Regulation (MDR) klasse IIb certificering voor de smartphone-app is ontwikkeld om een stillere medische omgeving te realiseren. Medische apparaten die hiervoor ontwikkeld zijn, mogen hun alarmen delegeren aan het Ascom Healthcare Platform dat aan de MDR voorwaarden voldoen. Volgens de MDR wordt het alarm van een medisch apparaat met een technische ontvangstbevestiging stilgehouden.

De app zorgt ervoor dat alarmen op de smartphones van zorgprofessionals verschijnen. Zij ontvangen beveiligde, gefilterde alarmen en berichten met de context. De app biedt altijd en overal toegang tot patiëntinformatie, curves en andere relevante klinische data.

De app van Ascom voor ‘stille alarmeringen’.

Vernieuwd Healthcare Platform

Ascom lanceerde in december de nieuwste versie van het Healthcare Platform. In de nieuwe release wordt ingespeeld op de meest actuele uitdagingen voor zorgverleners. Er is bijvoorbeeld een steeds grotere behoefte aan het soepel uitwisselen van data tussen afdelingen en zorgorganisaties.

Tevens wil men graag de zorgdruk verlagen, stillere omgevingen realiseren – waarbij de nu gecertificeerde app een grote rol speelt – en is er een grote vraag naar voorspellende en adaptieve werkprocessen.

“Na de MDR-certificering van Digistat Care is dit weer een belangrijke stap in de validatie van onze oplossingen voor alarmmanagement. Het Ascom Healthcare Platform faciliteert nu een volledige MDR klasse IIb keten: van medisch apparaat, medische interfacing software die de apparaten koppelt tot de berichtgeving op de smartphone en de alarmen en statussen op de centrale dashboards. We ondersteunen clinici waar het écht nodig is en helpen hen proactieve zorg te verlenen”, aldus Olaf Hendriks, Managing Director van Ascom Nederland.