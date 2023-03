Mediabedrijf neemt kennisbank Artsportaal over

Artsportaal, een belangrijke kennisbank voor artsen, wordt voortgezet. Het wordt onderdeel van Bohn Stafleu van Loghum. Het mediabedrijf op het gebied van gezondheidszorg ziet het portaal als een goede aanvulling op haar bestaande aanbod in de gezondheidszorg. In de periode van 13 tot 20 maart worden het portaal en de dochterpagina’s (aioportaal, pohportaal, sehportaal, soportaal en avgartsportaal) overgedragen.

Betrouwbare informatiebronnen

Artsportaal werd vijf jaar geleden opgezet door de huisartsen Pim Keurlings en Thomas Mancini. De website is niet alleen een zoekmachine, maar ook een kennisbank en startpagina. Artsen en praktijkondersteuners kunnen er zoeken in meer dan achtduizend betrouwbare informatiebronnen. Voor het up-to-date houden van de informatiebronnen werkt Artsportaal samen met een expertpanel dat bestaat uit ruim zestig (kader)huisartsen en medisch specialisten die periodiek de content reviewen en aanvullen.

De oprichters van het portaal vinden het jammer dat de kennisbank niet meer zelfstandig verder kan gaan maar zijn wel blij dat het nu door kan gaan. Ze melden op de website: “Met het opdrogen van de SBOH-financieringen dreigde Artsportaal op zwart te gaan. Als laatste redmiddel hebben we gezocht naar een partij die de ambitie had om in onze geest de platformen voort te zetten. Gelukkig hebben we in uitgeverij Springer Media, een goed ‘huis’ kunnen vinden.

Artsportaal wordt nóg beter

Anouk Middelkamp, uitgever huisartsgeneeskunde bij BSL is op haar beurt blij met de overname van Artsportaal. “Hiermee kunnen we artsen en praktijkondersteuners in de toekomst ondersteunen in hun belangrijke werk.” Voor de huidige gebruikers verandert er voorlopig niets, zij kunnen de website gewoon blijven gebruiken zoals ze altijd deden. Maar achter de schermen wordt er bij het mediabedrijf gewerkt om Artsportaal beter en aantrekkelijker te maken.