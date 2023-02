Metro Mapping helpt bij keuze voor juiste behandeling

Patiënten die de diagnose kanker krijgen, belanden in een achtbaan van emoties, informatie en beslissingen. De Metro Mapping methode is ontwikkeld om patiënten en artsen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en hen door de bomen het bos weer te laten zien.

Griffioen gebruikte een metrolijn als metafoor om de behandeltrajecten van kanker overzichtelijk vorm te geven. Met Metro Mapping kan het hele zorgtraject in kaart worden gebracht. Door koppelingen te leggen in een centraal overzicht, de Metro Map, kan het gesprek worden gevoerd over waar er iets verbeterd moet worden. Griffioen stelt dat het behandeltraject niet een enkel treintje is, maar bestaat uit meerdere trajecten met overstapmomenten waarbij de patiënt nieuwe zorgteams krijgt, en er nieuwe beslismomenten komen.

Complexe keuzes

Gezien de aard van de ziekte is het van groot belang dat deze patiënten, samen met hun artsen, de juiste beslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij de keuze voor een bepaalde, en de beste, behandeling. Daarbij moet rekening gehouden worden met veel verschillende factoren. Denk aan afwegingen tussen overlevingskansen, risico’s van de behandelingen en levenskwaliteit.

Echter, het nemen van beslissingen is in de praktijk vaak lastig. Patiënten krijgen na de diagnose en onderzoeken vaak maar beperkte informatie over, en onvoldoende inzicht in, het verloop van een behandeling. Daarnaast gaan de beslissingstrajecten vaak gepaard met ingewikkelde procedures en is niet altijd helder wie de regie heeft: de oncoloog, chirurg of huisarts.

“Mensen met kanker en hun naasten moeten vaak ingewikkelde beslissingen nemen over hun zorg en behandeling. Veel mensen willen hier graag over meebeslissen maar worden overweldigd door hun emoties over hun situatie, de complexe en soms tegenstrijdige informatie die ze ontvangen, en de onduidelijkheid over wat hen nog te wachten staat. In ons project 4D PICTURE hopen we mensen met kanker en hun naasten en zorgverleners te ondersteunen bij deze complexe besluitvormingen door het zorgpad inzichtelijk te maken en beslis-hulpmiddelen te ontwikkelen en die op zo’n manier aan te bieden dat ze aansluiten bij wat mensen echt nodig hebben”, aldus Prof. Dr. Judith Rietjens (TU Delft & Erasmus MC), PI 4D PICTURE.

Doorontwikkeling Metro Mapping

De komende periode gaan ontwerpwetenschappers van de TU Delft Metro Mapping verder ontwikkelen voor toepassing in Nederland, Spanje en Denemarken. Daarvoor werken zijn samen met medische professionals en onderzoekers van het Erasmus MC en LUMC en het door Griffioen opgerichte ontwerpbureau Panton.

Het ontwerpbureau wil de Metro Mapping toonbox straks gratis aan te bieden voor toepassing binnen de zorg. De methodiek wordt nu vooral binnen de oncologie toegepast, maar blijkt ook geschikt om toe te passen in de transgender-, dementie- en geboortezorg.