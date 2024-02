Minder administratie, 2 miljoen keer BeterDichtbij en meer kort zorgnieuws

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een nieuw NZa experiment voor het verminderen van de administratieve last, een factsheet voor bewegen tijdens de zwangerschap en een mijlpaal voor BeterDichtbij. Verder ook nog kort zorgnieuws over twee bestuurswisselingen, bij de NVZ en het HagaZiekenhuis.

Experiment voor minder administratieve lasten

De NZa wil met een nieuwe beleidsregel, Zinnig en Simpel Verantwoorden, zorgaanbieders weer de ruimte geven om te experimenteren met een andere manier van verantwoorden van de geleverde zorg in de Wet langdurige zorg. Doel is om de administratieve last te verminderen zodat zorgmedewerkers zo veel mogelijk van hun tijd aan zorg kunnen besteden in plaats van aan het bijhouden van registraties en administraties.

De NZa roept aanbieders in de langdurige ggz en de verpleging en verzorging op om deel te nemen aan dit experiment, dat tot en met 2028 loopt. Geïnteresseerden kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar info@nza.nl.

Factsheet Bewegen in de zwangerschap

In de nieuwe factsheet Bewegen in de zwangerschap van de KNOV worden een gezond bewegingspatroon, (on)veilige bewegingsactiviteiten en de gevolgen van een (on)gezond bewegingspatroon in de zwangerschap besproken. De factsheet laat zien dan zwangeren de meeste bewegingsactiviteiten die ze voor de zwangerschap uitvoerden, kunnen blijven uitvoeren in de zwangerschap.

De factsheet is gemaakt voor verloskundigen om te gebruiken in hun praktijkvoering en samenwerking in het VSV en hier te downloaden. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een infographic over bewegen in de zwangerschap, die naar verwachting nog deze maand wordt opgeleverd.

2 miljoenste BeterDichtbij gesprek

Het is al een paar jaar geen nieuws meer dat patienten steeds vaker ook digitaal contact hebben met hun zorgverlener(s). De BeterDichtbij App is een van de meest gebruikte oplossingen hiervoor. Onlangs werd via deze app het 2 miljoenste gesprek gevoerd. Die eer viel ten deel aan de polikliniek cardiologie van het Ikazia ziekenhuis.

“Het contact met patiënten via de app loopt ontzettend goed. Het is makkelijk in gebruik, net alsof je met elkaar appt. Voor patiënten is het ook prettig, zij kunnen vanuit huis hun vragen stellen en hoeven hiervoor dus niet meer voor alles een afspraak in te plannen of te bellen”, aldus Elif, medewerker op de poli cardiologie van het Ikazia.

Nieuw bestuurslid NVZ

Sinds 1 februari is Joris Uges als vervanger van Willem Wiegersma toegetreden tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daar zal hij zich onder meer richten op de portefeuilles financiering en contractering, dure geneesmiddelen en duurzaamheid. Ook vertegenwoordigt hij de revalidatie-instellingen in het NVZ-bestuur.

“Revalidatie is beweging, zorgt voor vooruitgang. Iedere dag een stapje verder dan de dag ervoor. Dit kan alleen in samenwerking. In multidisciplinaire teams, vanuit eigen expertise, helpen we de patiënten verder. Dit neem ik graag mee naar de NVZ, waar we ook door krachten te bundelen het verschil kunnen maken. Ieder vanuit eigen expertise en perspectief streven we elke dag naar een stap verder. Voor duurzame en betaalbare zorg van morgen. Daar zet ik me vol enthousiasme voor in!”, aldus de kersverse NVZ-bestuurder.

Nieuwe medisch bestuurder HagaZiekenhuis

Op 1 april zal Ilse van Stijn toetreden tot de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis. Zij beschikt over veel medische als bestuurlijke ervaring en wordt verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit en veiligheid van medische zorg.

“Ilse van Stijn neemt een brok aan medische ervaring mee, die ze al die jaren heeft gecombineerd met uiteenlopende bestuurlijke werkzaamheden. Deze expertise en haar verbindende en energieke persoonlijkheid sluiten perfect aan bij ons STZ-ziekenhuis. De benoeming van Ilse is een belangrijke stap in het vormen van een vaste raad van bestuur die als team verder werkt aan de uitdagingen waar het ziekenhuis voor staat”, aldus Marleen Barth, voorzitter van de raad van toezicht, over de aanstaande komst van Ilse van Stijn.

