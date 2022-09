Minder druk op Dokterswacht Friesland dankzij zorgapp

Op vrijdagavond en in de weekenden kunnen mensen in Friesland met een gezondheidsvraag gebruikmaken van de nieuwe zorgapp van Dokterswacht Friesland. Voor de inzet van de app wordt samengewerkt met Medicinfo, het bedrijf dat de app ontwikkelde. Met behulp van die zorgapp kunnen de niet-spoedeisende gevallen bijvoorbeeld gerust worden gesteld of later een afspraak maken bij de huisarts.

Chat en beeldbellen

Huisartsenpraktijk Pallion in Hulst (Zeeland) biedt al sinds 4 oktober 2021 de Medicoo-app aan haar patiënten aan. De praktijk wil zo expliciet de werkdruk verlagen. Dat was nodig omdat de praktijk geen extra huisarts kon vinden en ook een gebrek aan doktersassistentes heeft. In de praktijk slaat de app goed aan. Maar ook in de meeste andere provincies wordt het almaar drukker. Zo gaat dus ook Friesland gebukt onder grote drukte op de huisartsenpost. Het aantal telefoontjes bij Dokterswacht Friesland snel toe, terwijl er niet de capaciteit is om alles op tijd te beantwoorden. De nieuwe zorgapp moet helpen om de werkdruk te verlichten.

Triage voor Dokterswacht Friesland

Medicinfo ontwikkelde de app speciaal voor Dokterswacht Friesland zodat patiënten direct hun zorgvraag kunnen stellen. Met het medisch team van Medicinfo worden de vragen in de app beoordeelt. Dit team bestaat uit verpleegkundigen en huisartsen en verzorgt de triage. Tevens geeft het waar nodig een persoonlijk medisch advies via chat of beeldbellen. Als de vraag echt dringend is wordt er voor de patiënt wel meteen een afspraak ingepland op een huisartsenspoedpost in de regio.

Brigitte Bijen, manager Triage Centre: “Door de stijgende zorgvraag neemt de druk op Dokterswacht Friesland steeds verder toe. We nemen verschillende stappen om die druk op ons Triage Centre en de wachttijden terug te dringen. Mede door de inzet van de app willen we de zorgvragen in de juiste banen leiden. Hierdoor worden onze patiënten sneller geholpen en wordt het Triage Centre minder zwaar belast.

Extra tijd voor spoedgevallen

De zorgapp brengt veel voordelen met zich mee. Patiënten komen niet langer in een wachtrij te staan aan de telefoon maar kunnen hun vraag met de chatfunctie in de zorgapp stellen.Voor de huisartsenpost zorgt de app ervoor dat vragen online worden behandeld, waardoor men op de post meer tijd heeft voor spoedgevallen. Het team van de huisartsenpost en het medisch team van Medicinfo werken geïntegreerd in hetzelfde huisartsenpostsysteem en volgens dezelfde werkafspraken. Op die manier wordt de app soepel geïntegreerd in het zorgproces van de huisartsenpost.