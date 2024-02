Minder lawaai van patiëntmonitoring alarmen op IC’s

Wie wel eens een patiënt op de IC bezocht heeft, weet dat in die ruimte een vrijwel continue kakofonie van piep-, bliep en andere alarmgeluiden te horen is. Geluiden die bedoeld zijn om aandacht te krijgen en zorgprofessionals erop te wijzen de oorzaak van de alarmen in de gaten te houden en indien nodig acuut in te grijpen. Echter, de kakofonie aan alarmgeluiden kan ook leiden tot zogenoemde alarmvermoeidheid. Dat kan tot gevolg hebben dat door de overdaad van alarmgeluiden de aandacht juist verslapt.

Tot 350 alarmgeluiden per patiënt per dag

Van alle geluiden die op de IC van een ziekenhuis geproduceerd worden, wordt ruim driekwart (82%) gegenereerd door patiëntenmonitoren. Per patiënt kan het aantal meldingen oplopen tot zo’n 350 alarmen per dag. Behalve dat het grote aantal alarmen zorgverleners kan uitputten – de reeds genoemde alarmvermoeidheid – kunnen al die alarmen ook zorgen voor meer angst bij de patiënten en hun families.

“Terwijl alarmen in acute zorginstellingen effectief moeten zijn, moeten ze zinvol, informatief en respectvol zijn voor de omgeving en de mensen daarin. Gedurende het proces vroegen we input van zorgverleners, beheerders, patiënten en hun families die regelmatig aan deze alarmen worden blootgesteld en gebruikten krachtige data om de ervaring over het algemeen te helpen verbeteren”, zegt Rob de Bie, Sales Manager Hospital Patient Monitoring, Philips Benelux.

Geluidsniveau alarmen verzachten

Philips heeft voor de vernieuwing van het IntelliVue alarm onderzoek gedaan met als doel de input van zorgverleners en patiënten in alarmrijke omgevingen in kaart te brengen en te verwerken in de nieuwe versie van de patiëntmonitoring software. Om het geluidsniveau van alarmen te verzachten, de alarmtonen af te ronden en de intervallen van alarmen aan te passen, heeft Philips samengewerkt met de geluidsontwerpgroep SenSound.

Het nieuwe ontwerp voor alarmgeluiden heeft als doel de status of actieverzoek op een meer kalmerende – maar nog steeds impactvolle – manier te signaleren met een set van meer rustgevende alarmgeluiden. Deze veranderingen zijn ontworpen om de ervaring voor patiënten en zorgverleners te helpen verbeteren. Dit heeft dus geresulteerd in nieuwe patiëntenmonitoringsgeluiden die het alarmgeluid tot 66 procent verminderen.

Alarmbeheer

Tijdens de Dutch Design week lieten designers van Philips al zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met behulp van geluid en van beeld. Daar werd onder andere al een geluidsvriendelijke Intensive Care Unit gedemonstreerd.

“Alarmbeheer binnen de ziekenhuisomgeving is ingewikkeld en veelzijdig, en zelfs de kleinste verandering zal een enorme impact hebben. Wanneer we over medische alarmen in het algemeen denken, zorgen we ervoor dat ze hoorbaar zijn, actie uitlokken en te onderscheiden zijn van andere geluiden. Maar we hebben geen vragen gesteld zoals ‘Is dit iets wat een verpleegkundige tijdens een 12-uursdienst elke dag zou moeten horen?’ of ‘Kan een zieke patiënt dit horen zonder bang te worden?’ De mogelijkheid om die zorgen aan te pakken is het begin van het transformeren van het hele geluidslandschap in het ziekenhuis”, aldus Andreas Walden, Usability Leader, Hospital Patient Monitoring bij Philips.

Aanvullende mogelijkheden binnen de nieuwe IntelliVue software-update, inclusief Philips Visual Patiënt Avatar, zijn nu beschikbaar in meer dan 200 landen wereldwijd. Bezoek de website voor meer informatie over Philips’ portfolio van alarmbeheeroplossingen of neem contact op met uw regionale verkoopvertegenwoordiger voor lokale beschikbaarheid.