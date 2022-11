Mislukken ICT-project GGiD kost 3,9 miljoen

Meer dan de helft van ICT-gerelateerde projecten mislukken. Ook de zorgsector ontkomt hier helaas niet aan. In november 2022 meldde het bestuur van GGD Hollands Noorden bijvoorbeeld dat de ontwikkeling van het GGiD mislukt is.

Ontwikkeling digitaal dossier

Al in 2015 is gestart met de voorbereiding voor de ontwikkeling van een nieuw digitaal dossier. Tijdens de start van het project bestond er nog geen enkel digitaal dossier dat aan alle eisen voldeed. Om die reden sloegen de drie betrokken GGD’en (Hollands Noorden, Regio Utrecht en Twente) de handen ineen en gaven samen de opdracht voor de bouw van een nieuw digitaal dossier. Begin november 2022 is dit project, dat al een moeizaam proces was, gestopt omdat er een impasse is ontstaan, onder meer vanwege verschillen in inzicht.

Stoppen ICT-project dure beslissing

Het stoppen was een zware beslissing, niet in de laatste plaats omdat er in het project al 3,7 miljoen is geïnvesteerd. Maar het algemeen bestuur van de GGD is ervan overtuigd dat dit een noodzakelijke stap is. ‘Voor ouders en/of kinderen in ons werkgebied en GGD-medewerkers is een toegankelijk en goed werkend digitaal dossier van dermate groot belang dat doorgaan met het huidige proces geen optie is’, wordt op de website van GGD Hollands Noorden gemeld.

Dienstverlening blijft doorgaan

In de komende tijd bekijken betrokken organisaties hoe de bouw van het GGiD formeel kan worden beëindigd. Vervolgstappen worden zorgvuldig vormgegeven om te voorkomen dat de economische, juridische en/of financiële positie van de GGD’en wordt geschaad. Definitieve besluitvorming hierover volgt later dit jaar. In alle betrokken regio’s wordt het traject van het GGiD geëvalueerd. De kwaliteit van de dienstverlening van de Jeugdgezondheidszorg in de betrokken regio’s blijft volgens betrokkenen gewoon overeind staan.