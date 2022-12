Mobiele tilrobot op proef bij Maastricht UMC

Medio december 2022 organiseerde het Zorginnovatielab een inloopdag in het Maastricht UMC+. Op deze dag konden verpleegkundigen en andere zorgprofessionals de unieke Deense tilrobot van PTR-Robots testen en het gebruik ervan ervaren. Beelden van deze testdag zijn te vinden op de LinkedInpagina van het Zorginnovatielab.

Fysiek zwaar werk

Werken in de zorg is regelmatig fysiek zwaar, zeker als een bedlegerige patiënt verplaatst moet worden. Zwaar tillen is voor zorgmedewerkers een risico. Het leidt niet alleen tot klachten op lange termijn maar kan ook, als iemand zich vertild, direct negatieve gevolgen hebben voor een medewerker. Met een slimme, mobiele, intelligente tilrobot kunnen deze problemen deels worden getackeld. De PTR-robot die even getest mocht worden in Maastricht UMC+ kon dan ook rekenen op een warm welkom.

Eerste intelligente tilrobot

Verpleegkundigen waren op de testdag zelfs ronduit enthousiast over deze robot, die een grote ondersteuning op de werkvloer kan zijn. Het mobiele karakter van de PTR-robot maakt dat hij snel en effectief op verschillende afdelingen kan worden ingezet. Deze specifieke tilrobot werd samen met medische zorgverleners ontwikkeld en is de eerste mobiele, intelligente robotoplossing die zich op flexibele wijze binnen de gezondheidszorg- en verpleegsector kan bewegen.

Robots gaan zware werk doen

In Nederland worden in de zorg steeds meer robots getest die medewerkers kunnen ontlasten. Zo wordt bijvoorbeeld bij Zuyderland gekeken of een exoskelet zorgprofessionals, die zwaar moeten tillen, kan ontlasten bij hun werk. Bijzonder is zeker ook het onderzoek dat kennisorganisatie Vilans samen met zorgorganisatie Omring doet, waarbij mensen volledig geautomatiseerd uit bed worden getild én gedoucht. Het is de allereerste keer dat zo’n systeem in een zorgorganisatie in Nederland in de praktijk wordt getest. Hoe dan ook is duidelijk dat robots, zoals de tilrobot, in de zorg snel oprukken om mensen te helpen met zware werkzaamheden.

Met twee vingers besturen

Tijdens de testdagen viel het medewerkers op hoe eenvoudig de PTR-tilrobot met een soort joystick bediend kan worden. Met een beetje oefening is het al snel mogelijk om de robot met slechts twee vingers te bedienen. Op die manier worden patiëntentransfers snel en effectief mogelijk en worden zorgmedewerkers fysiek minimaal belast. Naast de zorg voor de patiënt, is het namelijk óók belangrijk om goed voor onze zorgprofessionals te zorgen.