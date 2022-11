Robot tilt mensen op en zet ze in de douche

Bedden in zorgorganisaties worden steeds slimmer. In het St. Antonius Ziekenhuis, een Santeon Ziekenhuis in Utrecht, zijn bijvoorbeeld alle oude bedden vervangen voor 290 slimme exemplaren. Het ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat gebruikmaakt van deze innovatieve bedden die uitgerust zijn met meerdere snufjes zoals een dashboard waarmee het bed eenvoudig in diverse standen kan worden gezet, sensoren die onder meer voor valpreventie zorgen en een automatische weegfunctie. Een bed met een robot die je geautomatiseerd uit bed tilt en in de douche zet en vervolgens zorgt dat je zittend kunt douchen, gaat echter weer een behoorlijke stap verder.

Toekomstbestendige zorg

In een tijd dat de krokodillenbek steeds wijder openstaat is dit op het eerste oog een spectaculair novum dat heel veel werk bespaart. Maar eerst wil Vilans en Omring onderzoeken hoe deze nieuwe manier van douchen bij cliënten en medewerkers valt. Het gaat dus expliciet om een experiment, er wordt rustig in kleine stappen bekeken of deze til-doucherobot past bij Omring.

Marije Holstege, bijzonder lector geriatrische revalidatie bij Omring/Inholland en hoofdonderzoeker, voegt toe: ‘Binnen Omring zijn praktijkgericht onderzoek en innovatie met elkaar verweven. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van hoe Omring Innovatie en de onderzoeksafdeling samenwerken met Vilans om zinvolle experimenten uit te voeren in de praktijk en om toe te werken naar toekomstbestendige zorg.”

Slim systeem brengt je naar douche

Op de website van Vilans kunnen we lezen: “Het idee is dat het til- en douchesysteem van toegevoegde waarde is om de eigen regie en autonomie van cliënten te behouden en ook in de toekomst goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Bovendien kan deze technologie mogelijk ook tijdwinst opleveren in het verpleeghuis en zou het bijvoorbeeld rugklachten kunnen voorkomen bij zorgmedewerkers.”

Het automatisch til- en douchesysteem is ontwikkeld door producent Automation for Humanity (AfH). In Singapore, Zweden en Polen is al met het systeem gewerkt en nu wordt het dus, voor het eerst in Nederland, onderzocht bij Omring. Kitty de Jong-Oudejans, Senior Innovatie adviseur bij Omring, vertelt: ‘Innovatie met technologie kan mensen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven of ook in hun vertrouwde omgeving te laten wonen en zelf de regie te houden over de zorg die ze ontvangen. Tevens kunnen onze zorgprofessionals juist dankzij zorgtechnologie meer tijd besteden aan liefdevolle persoonsgerichte zorg. Een paar andere voorbeelden van recente innovaties slimme luiers uitgerust met sensoren die zichzelf melden als ze nat zijn, de inzet van medicatiedispensers en de ontwikkeling van beeldzorg.