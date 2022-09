Monitoringscentrum JBZ: monitoren én coachen!

Het streven van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is dat mensen in 2025 hun gezondheidswelzijn het hoogste waarderen van heel Nederland. Digitale zorg speelt in dat ambitieuze model een grote rol. Het JBZ-monitoringscentrum is zelfs één van de koplopers van Nederland op dit gebied. Het Monitoringscentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is duidelijk ingebed in de organisatie en wordt voortdurend doorontwikkeld. De afgelopen maanden zijn er bijvoorbeeld drie nieuwe pilots ontwikkeld. Het betreft de monitoring van hoofdpijn bij Neurologie, staar bij Oogheelkunde en chronische buikklachten bij Maag-, Darm- en Leverziekten. Daarmee is het aantal patiënten en zorgverleners dat gebruik kan maken van thuismonitoring weer uitgebreid.

Inzicht in eigen levensstijl

Janet van Kuilenberg vertelt op de website van NVZ: “De patiënt eigen regie laten nemen, staat bij ons centraal in de digitale zorg. Het gaat niet alleen om monitoring bij ons, maar we coachen ook op afstand. We willen de patiënt inzicht geven in waarden als bloeddruk, maar ook de effecten van gedrag en leefstijl op die gemeten waarden. Hoe komt het dat de bloeddruk omhoog is gegaan?”



In 2018 startte JBZ met zogeheten ‘thuisbegeleiding’ zoals het toen nog heette. Die begeleiding was gericht op mensen met de chronische ziekten COPD en hartfalen. Uit onderzoek blijkt dat voor patiënten met hartfalen een opname vaak een terugslag geeft dus voorkomen is hier zeer belangrijk. Zo’n opname kan niet alleen worden voorkomen door scherp te monitoren en tijdig aan de bel te trekken, maar ook door coaching waarbij iemand meer inzicht krijgt in zijn eigen gezondheid en levensstijl.

Monitoringscentrum

Het JBZ koos ervoor om voor de opvolging van meldingen uit thuismonitoring een monitoringscentrum op te zetten en daarmee behoorde het ziekenhuis tot één van de koplopers op dit gebied in Nederland. Het zaadje voor het monitoringscentrum werd gepland tijdens de coronacrisis. In die tijd werd de druk op de poliklinieken steeds groter. Chronische patiënten waren bezorgd en wilden niet meer naar het ziekenhuis komen. Vanaf dat moment heeft JBZ het centraal monitoren opgeschaald. Het begon allemaal relatief klein met 200 patiënten en 4 ziektebeelden.

Er is toen ook gestart met COVID-thuis, waarbij de huisarts hoofdbehandelaar van COVID-thuispatiënten werd, terwijl de monitoring door het ziekenhuis gebeurde. Marco van Geffen: “Begin 2021 is het monitoringscentrum gestart als zelfstandige afdeling. Verpleegkundigen gingen de patiënten begeleiden. Zij zijn heel sterk in coaching en motiverende gesprekstechnieken.”

Mbo- en hbo-verpleegkundigen

Beide betrokkenen bij dit state of the art monitoringscentrum zien het vooral ook als een ondersteuningscentrum. Een verpleegkundige die dienst heeft krijgt een signaal op een monitor en gaat vervolgens de patiënt bellen. In de toekomst wordt verwacht dat hierbij de praktijkondersteuner van de huisarts ook een duidelijke rol kan krijgen. Zeker is dat samenwerking tussen zorgprofessionals in de keten essentieel is voor het succes van thuismonitoring.



Van Geffen: “De verpleegkundigen die in het centrum werken zijn een mix van mbo- en hbo-verpleegkundigen. We houden daarbij ook rekening met de specialismen die we monitoren. Elke verpleegkundige moet inzetbaar zijn voor alle specialismen, maar medewerkers van het monitoringscentrum hebben wel specialisaties als het gaat om de aandoeningen die ze monitoren. Dagelijks vanaf 09.00 uur werken er 2 verpleegkundigen, een geneeskundestudent en een student verpleegkunde. ’s Avonds en in het weekend werkt een geneeskundestudent. Dan gaat het vooral om postoperatieve zorg en COVID-nazorg.” Een bijzondere opzet die zorgt dat het monitoringscentrum zeven dagen per week van 9.00 tot 21.00 actief is.