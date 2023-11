MST Introduceert nieuwste robot voor neurochirurgie

Chirurgen kunnen dankzij de nieuwe aanwinst zeer precies werken, waardoor mensen sneller herstellen en eerder weer naar huis kunnen. De komst van de nieuwe robot is volgens neurochirurg Hoess een grote stap vooruit. Hij gaat een oudere robot, die al 13 jaar met succes werd gebruikt, vervangen. Al langer heeft het ziekenhuis, net als onder meer Franciscus en Isala, de beschikking over een Da Vinci robot.

Real time controle

Op de website van MST vertelt Hoess: “MST is het enige ziekenhuis in Nederland dat zowel de nieuwste robot voor Neurochirurgie, als ook een Da Vinci robot voor aandoeningen in de buik heeft. De ExcelsiusGPS zorgt er voor dat we real time kunnen controleren of een schroef op de goede plek komt. Eerder kon dat alleen achteraf.”

In Nederland heeft MST dus een primeur, maar in bijvoorbeeld de VS wordt het slimme robotsysteem al enkele jaren toegepast. In 2022 stonden over het hele land verspreid al plusminus 20 systemen. Het systeem wordt gebruikt voor verschillende wervelkolomprocedures en levert real-time informatie voor en tijdens operaties, wat chirurgen helpt bij het uiterst nauwkeurig plaatsen van chirurgisch materiaal.

Innovatie in neurochirurgie

Het systeem omvat een robotarm en navigatiesysteem. Voor de operatie worden radiologische beelden geïmporteerd in de apparatuur, die vervolgens een op maat gemaakt chirurgisch plan creëert. Tijdens de operatie gebruikt de chirurg dit plan om de robotarm te leiden en implantaten nauwkeurig te plaatsen. De combinatie van een stevige robotarm met volledige navigatiemogelijkheden zorgt voor een nauwkeurige uitlijning bij operaties aan de wervelkolom.

De ExcelsiusGPS beschikt over een bestuurbare robotarm en een röntgennavigatieplatform, dat functioneert als de GPS van een auto. Met behulp van de robot kunnen de chirurgen unieke precisie bereiken bij operaties aan de wervelkolom, ook bij de meest complexe. Voor de patiënt betekent dit minder littekens, sneller herstel, kortere ziekenhuisopname, snellere terugkeer naar het dagelijks leven, kortom: betere resultaten.