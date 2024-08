NHG geeft tips voor digitale zorgtoepassingen

NHG zoomt in op de Digitale Huisartsenzorg. De organisatie vindt het daarbij belangrijk dat Digitale Huisartsenzorg wordt onderscheiden van allerlei verwante termen, zoals eHealth, digitalisering en ICT. Het NHG heeft in haar meerjarenbeleidsplan een speerpunt gemaakt van ‘Digitaal ondersteunde huisartsenzorg’. Volgens de organisatie leven er veel verwachtingen over die ondersteuning, terwijl over de kwaliteit, veiligheid en impact nog weinig duidelijk is.

Bij digitale triage moet volgens het NHG niet alleen de urgentie worden beoordeeld op basis van het toestandsbeeld en de hulpvraag van de patiënt. Er moet ook worden gekeken naar de context van de patiënt, de beschikbare capaciteit en de efficiëntie in de zorgketen. Volgens het NHG betekent dat de Professionele Standaard moet worden meegenomen in de beoordeling. Ook moet het worden ingepast in de zorgketen en er worden afgestemd met de patiënt.

Minimale kwaliteitsnormen

Het NHG benoemt minimale kwaliteitsnormen voor digitaal ondersteunende huisartsenzorg. Ook is het NHG betrokken bij het platform Digizo.nu, een platform voor organisaties in de zorg dat hen ondersteunt bij het transformeren van hun processen. Het doel van het NHG is om bij te dragen aan betere zorg en efficiënter te werken door het formuleren van digitale toepassingen en het bepalen van de waarde ervan voor de huisartsenpraktijk. Ook helpen ze bij het prioriteren van de agenda.

Het is volgens het NHG cruciaal om te voldoen aan de eisen voor veiligheid en kwaliteit volgens de geldende wet- en regelgeving. Voor software in een medische context bestaat er diverse wetgeving (MDR: (EU) 2017/745, AVG: (EU) 2016/679) en een uitgebreid pakket aan internationale normen (o.a. ISO 14971, 13485, IEC 62304). Het NHG stelt daarom de vraag of de huisartsenpraktijk de juiste partij is om (gedeeltelijk) verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van nieuwe digitale zorgtoepassingen. Want volgens de sprekers voldoet een leverancier hoogstwaarschijnlijk niet aan de vereisten voor digitale zorgtoepassingen als ze niet de juiste systemen en certificering hebben.

Gebruik digitale zorgtoepassingen

Komende tijd ontwikkelt het NHG een verantwoord en breed gedragen, specifiek standpunt over het gebruik van digitale zorgtoepassingen in de huisartsenpraktijk. Tot die tijd roept het NHG op om met gezond verstand en de professionele standaard in het achterhoofd, digitale zorgtoepassingen zelf te checken en te beoordelen. Bedenk voor welke zorgfase je een digitale zorgtoepassing wil inzetten: hoe verandert dit de dagelijkse organisatie van de praktijk, is een van de vragen die men zich kan stellen.

Ook wordt door het NGH benadrukt om de minimale kwaliteitseisen bij de leverancier te checken. Het maken van een zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico’s voor de kwaliteit van zorg is volgens het NHG belangrijk. En tip van de organisatie is ook om verantwoord en veilig te leren werken met digitale toepassingen. Volgens hen moeten patiënten ook in de voorbereiding op digitaal werken worden meengenomen en voldoende worden geïnformeerd.

Digitale triagetool

In West-Brabant heeft de Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) eind vorig jaar slim geïnnoveerd met een digitale triagetool die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Dit initiatief heeft geleid tot een aanzienlijke verlichting van de werklast voor huisartsenpraktijken. Op 7 november werd HCWB voor deze bijzondere vernieuwing officieel door VWS benoemd tot ‘Landelijk Koploper’.