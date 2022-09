Nieuw zorgpad obesitas met e-healthcoaching

Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuw zorgpad voor obesitas in de regio Groot-Amsterdam waarbij een belangrijke rol is voor e-healthcoaching. Het gaat concreet om innovatieve bariatrische zorg, die zich bezighoudt met oorzaken, preventie en behandeling van obesitas. Het zorgpad is mogelijk gemaakt dankzij een nieuwe samenwerking tussen Ksyos en het Obesitas Centrum (OCA) dat onderdeel is van het OLVG. Dankzij de nieuwe samenwerking wordt de bariatrische zorg voor patiënten, zowel op het gebied van chirurgie als ook wat betreft preventie van obesitas, geoptimaliseerd.

Gedigitaliseerde voedselomgeving

Obesitas is in Nederland een steeds groter en hardnekkiger probleem. Uit cijfers van CBS blijkt dat de helft van de volwassenen in Nederland matig of ernstig overgewicht heeft en bijna 14% van de volwassenen zelfs ernstig overgewicht Europa’s sterk gedigitaliseerde voedselomgeving heeft op die cijfers zeker ook invloed. Met name maaltijdbezorg-apps spelen volgens het WHO Regional Obesity Rapport 2022 een belangrijke rol bij het verhogen van de consumptie van vetrijke en suikerrijke voedingsmiddelen en dranken. In Nederland bestellen kinderen ook steeds makkelijker met een app of via een website een kapsalon of een pizza via een thuisbezorgingsdienst.

Integrale digitale begeleiding

Doordat het aantal mensen in Nederland met (ernstig) overgewicht blijft stijgen, neemt ook hun zorgbehoefte toe. Het zorgpad Obesitas kan, nu en in de toekomst, voorzien in deze behoefte. De verwachting is dat volgend jaar 1.600 patiënten geholpen worden via het zorgpad Obesitas. Vanaf volgend jaar is het OCA de enige kliniek in en rond Amsterdam die maagverkleiningen uitvoert en die de daarbij behorende multidisciplinaire zorg kan leveren.



Om te beoordelen of een patiënt geschikt is voor een operatie, wordt de patiënt zorgvuldig gescreend door zorgprofessionals op psychologisch en diëtistisch vlak. Het volledige screeningsproces vindt voor de patiënt zoveel mogelijk digitaal en vanuit huis plaats, in plaats van in het ziekenhuis. Hierna vindt de medische screening plaats. Hierdoor worden alleen patiënten geopereerd voor wie een chirurgische ingreep de laatste hoop biedt op gewichtsverlies

E-healthcoaching

Chirurg van het OLVG, Ruben Van Veen vertelt op de website van Ksyos: ‘’In Ksyos heeft het OLVG een deskundige partner gevonden om de kwaliteit van de bariatrische zorg verder te verbeteren en patiënten beter te begeleiden onder andere door middel van extra digitale contactmomenten. Hierbij zullen de psychologen en leefstijlcoaches van GGZ-kliniek Oh My Mood en de diëtisten en leefstijlcoaches van DieetPlaneet gedurende het traject intensieve begeleiding en zorg leveren.” Het gaat concreet om e-healthcoaching het gebied van leefstijl, maar ook op mentaal gebied en wat betreft het juiste dieet.

Met behulp van digitale vragenlijsten die patiënten beantwoorden, komen eventuele alarmsignalen naar voren, op basis waarvan kan worden besloten tot een geschikte interventie. Patiënten worden na hun operatie nog vijf jaar lang digitaal gemonitord om er zeker van te zijn dat zij de benodigde leefstijlverandering kunnen doorzetten. Tevens zal onderzoek op basis van de verzamelde data helpen om de bariatrische chirurgie op het hoogst mogelijke niveau te behouden.