Online therapie HDI moet helpen bij chronische vermoeidheid na kanker

Chronische vermoeidheid, veel voorkomend na een ernstige ziekte zoals kanker, kan mensen belemmeren in het dagelijks leven. Het Helen Dowling Instituut (HDI) ontwikkelde daarom een begeleide online (MBCT) therapie die hierbij moet helpen: 'Minder moe na ziekte'. De therapie is nu beschikbaar op e-health platforms Minddistrict en Therapieland. Het HDI is een gespecialiseerde GGZ-instelling die kankerpatiënten en hun naasten helpt bij de verwerking van psychische problemen.

De therapie was al te gebruiken via online behandelplatform Karify en is gebaseerd op Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT). De therapie gebruikt oefeningen en kennis van Cognitieve Gedragstherapie (CGt) en Acceptance and Commitment Therapie (ACT). Deelnemers krijgen in acht sessies inzichten, handvatten en oefeningen. Zij houden in die tijd dagboeken bij van hun ervaringen, die ze samen met de zorgverlener evalueren. Hierbij is ruimte om vragen te stellen en samen naar persoonlijke doelen toe te werken.

Significant minder moe

Volgens het HDI laat onderzoek zien dat de begeleide online therapie effectief is. Zo zouden deelnemers zich na afloop significant minder moe voelen. Deze therapie werkt ook goed bij het verminderen van andere klachten zoals stress, angst, depressie en somberheid. Doordat de deelnemers zelfstandig intensief oefenen tijdens de therapie, maken ze zich eigen hoe ze na het afronden van de therapie met tegenslag omgaan en veerkracht hervinden. Dit zorgt dan weervoor duurzame effectiviteit.



De Helen Dowling Academie heeft een opleiding ontwikkeld zorgprofessionals om te leren werken met deze therapie. Het gebruik ervan vereist het volgen van deze opleiding te volgen. Het overzetten van deze therapie naar de platforms van Minddistrict en Therapieland maakt onderdeel uit van het programma de Mentale kant van kanker. Dit programma wordt financieel mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding en de Nationale Postcode Loterij.

E-health tegen mentale impact kanker

Er komen steeds meer e-health toepassingen bij, los of in de vorm van modules binnen platforms, om de mentale gevolgen van kanker aan te pakken. Zo onderzocht promovenda Lian Beenhakker van de Universiteit Twente (Technisch Medisch Centrum)twee jaar geleden 35 e-health interventies met als doel een overzicht te maken waarmee artsen en patiënten de juiste interventie kunnen kiezen voor vrouwen die kampen met vermoeidheidsproblemen na borstkanker. Reden voor de studie was om te bepalen welke interventie voor welke patiënt het best geschikt zo zijn, zodat zij en hun behandelaren de juiste keuze kunnen maken.

Een vroeg voorbeeld van een e-health toepassing specifiek voor het (zelf) aanpakken van chronische vermoeidheid na of tijdens kanker, is de Untire-app van Tired of Cancer. De Untire app kwam in maart 2018 op de markt en was een initiatief van psycholoog Bram Kuiper, die in 2012 samen met sociaal onderneemster Door Vonk Tired of Cancer oprichtte. Kuiper en Vonk kwamen in 2012 op het idee voor Untire tijdens hun werk bij het Helen Dowling instituut.