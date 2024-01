Nieuwe AI-toepassing herkent subtiele tekenen van kanker

Genexpressie betekent dat genen in onze cellen instructies geven voor het maken van eiwitten of andere belangrijke moleculen. Genen in ons DNA worden eerst omgezet in een boodschappersmolecuul, genaamd RNA, en dat RNA wordt dan gebruikt als een soort recept om eiwitten te maken. Elke cel gebruikt genexpressie om de juiste eiwitten te maken die het nodig heeft voor zijn specifieke taak of functie. De nieuwe AI-tool, die potentieel in staat is om subtiele tekenen van kanker op te sporen, analyseert die genexpressie op slimme wijze.

Vroegere kankerdiagnose in beeld

De tool heeft de potentie voor het realiseren van vroegere kankerdiagnoses en gepersonaliseerde behandelingen. Door genexpressiepatronen in weefselbeelden te analyseren, kan iStar ook helpen om de moleculaire basis van kanker te begrijpen. Dit kan leiden tot beter gerichte therapieën en een verbeterde analyse van het weefsel na kankeroperaties rondom de plek waar de tumor is verwijderd. Het concept van genexpressie is al vele jaren bekend, maar de integratie hiervan in geavanceerde beeldvormingstechnologie en AI is zonder meer vernieuwend.

Beperkingen

Hoewel de nieuwe AI-tool kansen biedt voor het beter en sneller opsporen van kanker, zijn er ook beperkingen. De nauwkeurigheid hangt bijvoorbeeld af van de beeldkwaliteit en het is sowieso nog een nieuwe technologie die verdere klinische validatie vereist. De iStar bevindt zich nog in de onderzoeksfase en kan nog niet worden toegepast in de klinische praktijk. Wel werpt deze optie een nieuw licht op de inzet van AI, met name wat betreft medische beeldvorming en het diagnosticeren van kanker.

AI & kanker

AI wordt in de medische wereld steeds breder ingezet. Het helpt specialisten inmiddels al regelmatig in de praktijk bij het diagnosticeren en het behandelen van kanker. Kunstmatige intelligentie wordt bijvoorbeeld steeds vaker ingezet voor vroegere opsporing van borst-, long- en slokdarmkanker. Maar ook wordt onderzocht of AI kan worden ingezet om bijvoorbeeld het effect van immunotherapie in individuele gevallen, bijvoorbeeld in het geval van uitgezaaide nierkanker, beter te kunnen bepalen. De iStar bouwt voort op deze en andere ontwikkelingen door ook de genexpressie in het weefsel te analyseren.