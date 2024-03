Nieuwe CT 5300 van kop tot teen uitgerust met AI

De nieuwe CT 5300 is inmiddels al in verschillende Europese ziekenhuizen geplaatst. Dr. Hilmar Kühl, hoofd Radiologie in het St. Bernhard-ziekenhuis Kamp-Lintfort, Duitsland vertelt: “CT 5300 biedt CT-beeldvorming van top tot teen, gecombineerd met hoogwaardige functionaliteit zoals coronaire angiografie, waardoor een extreem breed spectrum aan toepassingen wordt geboden en we een grotere hoeveelheid patiënten beter kunnen beheren”

Paul Wiering, Head of Imaging bij Philips Benelux vult aan: “We horen van radiologen over de problemen waarmee ze dagelijks te maken hadden en wat ze zoeken in een nieuwe CT-scanner. Vervolgens hebben we de nieuwste beeldvormings- en AI-technologieën gecombineerd om aan hun behoeften te voldoen en hebben we een systeem gecreëerd dat diagnostisch vertrouwen van een hoger niveau biedt, workflows mogelijk maakt en levenslange waarde garandeert. We hebben AI voor vrijwel elk aspect van de CT 5300 ingezet, waardoor radiologen zich kunnen ontdoen van vervelende, tijdrovende taken en meer tijd aan hun patiënten kunnen besteden.”

CT, AI en hartaandoeningen

CT-scans pelen een belangrijke rol bij de diagnose van hartaandoeningen. Recent onderzoek wijst er op dat ‘CT first’-strategie voor de triage van patiënten met pijn op de borst en een niet-gediagnosticeerde coronaire hartziekte de patiëntenzorg kan verbeteren. Door die aanpak kunnen bijvoorbeeld vaak meer invasieve procedures worden vermeden. In de praktijk lukt die CT-first-strategie echter niet altijd, vanwege een tekort aan hoogwaardige CT-systemen of door een tekort aan artsen die gekwalificeerd zijn om cardiale CT-onderzoeken te lezen.



De nieuwe CT 5300 voldoet aan de geavanceerde diagnostische beeldvormingsvereisten voor patiënten met hartaandoeningen, maar ook voor andere uitdagende gebieden zoals traumazorg en interveniërende procedures. Het systeem integreert virtuele tools voor real-time samenwerking en ondersteuning. Door klinische expertise en functionaliteit samen te brengen in een betaalbaarder, veelzijdiger systeem, wil Philips geavanceerde medische technologie toegankelijker maken voor meer patiënten.

AI in cardiologie en oncologie

Kunstmatige intelligentie wordt bij de nieuwe CT-scanner gebruikt om hartaandoeningen beter te kunnen diagnosticeren. AI en innovatieve beeldvorming worden hiernaast ook volop ingezet in de oncologie. Onderzoek uitgevoerd door vooraanstaande Nederlandse instituten toont bijvoorbeeld aan dat AI essentieel is voor het nauwkeurig detecteren en behandelen van diverse kankersoorten, van levertumoren tot long- en hersentumoren en ook bij het vroegtijdig herkennen van slokdarmkanker. Een voorbeeld van een recente AI-tool voor de slimme detectie van levertumoren werd onlangs ontwikkeld met steun van KWF en Stichting Cancer Center Amsterdam. Het idee voor de ontwikkeling van de AI-tool omtrent leverkanker in Amsterdam ontstond binnen de CAESAR-onderzoeksgroep. De software werd getraind met bijna 100 CT-scans van patiënten, waarop de levertumoren met de hand zijn ingetekend.

Diagnostisch vertrouwen

De nieuwe scanner van Philips, die vooral ingezet wordt bij hartaandoeningen, heeft de beschikking over Nanopanel Precise, dat speciaal voor op AI gebaseerde reconstructie vanaf de basis is opgebouwd. Deze gloednieuwe detector maakt gebruik van de volledige mogelijkheden van Philips Precise Image-reconstructiesoftware om beelden van hoge kwaliteit te bieden bij een veel lagere stralingsdosis. Bij een 80% lagere dosis behaalt Precise Image tot 85% minder ruis en 60% betere detecteerbaarheid bij laag contrast dan conventionele beeldreconstructie

Naast het vergroten van het diagnostische vertrouwen, past de CT 5300 AI ook toe om beeldvormingsonderzoeken te versnellen, zodat radiologieafdelingen de toenemende werkdruk van patiënten aankunnen. De Precise Position AI-camera automatiseert en verkort de positioneringstijd van de patiënt tot 23%, verbetert de verticale positioneringsnauwkeurigheid tot 50% en verhoogt de consistentie tussen bedieners tot 70%. Waar extra expertise of technische ondersteuning nodig is tijdens een onderzoek, beschikt het nieuwe systeem ook over virtuele tools zoals Philips CT Collaboration Live om samenwerking, opleiding en training op afstand mogelijk te maken.