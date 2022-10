Nieuwe hightech IC Neonatologie voor het BKZ

De komst van een nieuwe IC Neonatologie is van groot belang voor het Beatrix Ziekenhuis dat een belangrijke regionale functie heeft. “Vanuit heel Noord-Nederland en in sommige gevallen ook uit andere regio’s komen te vroeg geboren of ernstig zieke baby’s naar het BKZ. Met de nieuwe hypermoderne afdeling IC Neonatologie kunnen we ook in de toekomst de beste zorg blijven bieden”, aldus Eduard Verhagen, hoofd van het Beatrix Kinderziekenhuis.

Hightech IC Neonatologie

In Nederland wordt ongeveer een op de tien baby’s te vroeg geboren. Die moeten vaak weken, en soms zelfs maanden, in het ziekenhuis verblijven. De meest kwetsbare pasgeborenen komen terecht op de IC Neonatologie van het BKZ. Voor de inrichting van de nieuwe IC Neonatologie heeft het BKZ gekozen voor een opzet met zestien eenpersoonskamers en drie tweelingkamers. Deze kamers zijn allemaal uitgerust met de meest moderne hightech apparatuur.

Zo kunnen de verpleegkundigen alle patiëntjes via webcams die ook in het donker goed beeld geven, in de gaten houden. Behalve artsen en verpleegkundigen zijn de beelden van de webcams ook beschikbaar voor de ouders. Die kunnen zo dus op afstand meekijken.

Huiselijke sfeer

Voorheen lagen alle pasgeborenen in één ruimte. Dat is met de nieuwe inrichting verleden tijd. Doordat ouders de kamer waar hun pasgeboren baby verblijft zelf deels kunnen ‘aankleden’, bijvoorbeeld door eigen foto’s op te hangen, wordt een huiselijke sfeer gecreëerd.

“Het oogt intiemer en minder steriel. Je bevindt je in een hightech omgeving, maar toch is het ons ook gelukt om een huiselijke sfeer te creëren”, vertelt hoofdverpleegkundige Nelly Hoekstra. Een ander voordeel is dat de kamers nu ook voorzien zijn van zogenoemde buidelstoelen. Buidelen, waarbij de prematuur geboren baby aan de borst van de moeder gelegd wordt, is van groot belang voor de ontwikkeling van deze kinderen. De buidelstoelen zijn gefinancierd door de donateurs van de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.