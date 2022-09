Nieuwe informatiestandaard eOverdracht in de zorg

eOverdracht is eenvoudig gezegd een verzameling afspraken over de inhoud en techniek van de digitale verpleegkundige overdracht tussen zorginstellingen. Door dit eenduidig te doen wordt de continuïteit van zorg gewaarborgd, is de informatie altijd beschikbaar en hoeft er niet meer onnodig info te worden overgetypt. Het is de bedoeling dat in 2026 íedereen met de eOverdracht kan werken en daarvoor is natuurlijk heel wat samenwerking nodig. Op de website werkenaaneoverdracht.nl zijn alle tools en informatie te vinden om dit in de organisatie te implementeren.

Vastleggen en overdragen data

De nieuwe website is er voor iedereen die aan de slag wil gaan met het digitaal vastleggen en overdragen van zorgdata. Nictiz beheert de informatiestandaard eOverdracht. Deze standaard is nodig voor eenduidige en volledige overdracht tussen zorgorganisaties van verpleegkundige patiëntgegevens. Maar ook medewerkers die hier al volop mee bezig zijn, maar wel wat hulp en inspiratie kunnen gebruiken, vinden op de website zeker nuttige informatie. Op één plek is nu namelijk alle info over technische implicaties te vinden. Verder zijn er in deze informatiestandaard inspirerende verhalen van organisaties over eOverdracht en praktische tools te vinden.

Kennisplatform Amigo!

Wat betreft de technische implementatie van deze nieuwe informatiestandaard biedt Amigo! ondersteuning. Dit kennisplatform biedt stapsgewijs ondersteuning bij het implementeren van eOverdracht. Sinds begin 2021 helpt kennisplatform Amigo! van Nictiz zorgverleners namelijk met dit soort vragen. Zo zijn inmiddels alle berichten van de informatiestandaard Acute Zorg beschikbaar met een stappenplan voor implementatie en de volgende standaard staat alweer in de startblokken.

eOverdracht

Goede gegevens vormen de basis voor goede zorg. Altijd tijdig kunnen beschikken over de juiste info is voor alle zorgprofessionals essentieel. Eenheid van taal en voortdurende beschikbaarheid van de juiste data bespaart niet alleen tijd maar voorkomt ook fouten. De nieuwe website eOverdracht helpt hierbij, want het is concreet een verzameling afspraken over de inhoud en techniek van de digitale verpleegkundige overdracht tussen zorginstellingen. Zo wordt het mogelijk om gegevens van cliënten en patiënten op een eenduidige manier vast te leggen. Met enkele muisklikken kunnen belangrijke data in de hele zorgketen worden uitgewisseld. De komende jaren wordt de eOverdracht stap voor stap in alle bestaande EPD- en ECD-systemen ingebouwd.