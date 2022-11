Nieuwe informatiestandaard laboratoriumuitwisseling

De nieuwe versie van de informatiestandaard Laboratoriumuitwisseling, ten behoeve van de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht, moet de gegevensuitwisseling tussen zorgpartijen optimaal ondersteunen. Nictiz heeft de nieuwe versie gepubliceerd in overleg met Lab2zorg en de autorisatiecommissie van de informatiestandaard Laboratoriumuitwisseling.

Aan de basis van deze standaard lag de richtlijn Uitwisseling Laboratoriumgegevens die eind vorig jaar (2021) werd vastgesteld en gepubliceerd. In oktober 2020 kwam Nictiz met een vernieuwde Nederlandse Labcodeset. Daarmee werd het uniform uitwisselen van laboratoriumgegevens mogelijk gemaakt, zoals het uitwisselen van gegevens voor de bestrijding van infectieziekten en voor epidemiologisch onderzoek.

Praktijktest nieuwe informatiestandaard

De beta-versie van de informatiestandaard Laboratoriumuitwisseling wordt tijdens de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht in de praktijk getest. De Kickstart duurt in totaal twee jaar en markeert de start van de landelijke uitrol van Medicatieoverdracht in de keten.

Doel van het programma Medicatieoverdracht is zorgen voor een complete digitale overdracht van medicatiegegevens zodat elke zorgverlener van iedere patiënt kan beschikken over een actueel en compleet medicatieoverzicht.

Inhoud Laboratoriumuitwisseling 3.0.0

In het functioneel ontwerp van de informatiestandaard worden de verschillende berichten toegelicht. In het onderdeel ART-DECOR zit een uitwerking van de dataset en scenario’s met de bijbehorende waardesets. Daarnaast zijn in deze nieuwe release ook de HL7-templates en het XML-materiaal opgenomen.

Om ervoor te zorgen dat Lab2zorg in de huidige praktijk werkbaar geïmplementeerd kan worden, gelden aantal tijdelijke regels voor het meesturen van de nierfunctiewaarde met het voorschrift. Deze worden vermeld in een aparte leeswijzer.

De basisset medicatiegegevens zoals die overeengekomen is in de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens, moeten voor elke zorgverlener die voorschrijft, ter hand stelt of toedient beschikbaar zijn. De uitwisseling van deze basisset wordt mogelijk gemaakt door drie informatiestandaarden, waar de informatiestandaard Laboratoriumuitwisseling er een van is. Nieuwe releases worden samen met deelnemers op basis van bevindingen in de Kickstart gepland.