KIK-V gegevensuitwisseling binnen de verpleeghuiszorg

Het programma KIK-V maakt het mogelijk om automatisch kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders uit te wisselen. De betrokken partijen, waaronder branche- en patiëntenorganisaties, maken onderling afspraken over wie welke gegevens mag opvragen en hoe deze worden uitgewisseld. Zo kunnen zorgaanbieders hun gegevens veilig en geautomatiseerd delen, wat de efficiëntie en betrouwbaarheid verhoogt. Momenteel worden aanbieders in de verpleeghuiszorg gezocht om profielen voor gegevensuitwisseling met de zorgkantoren te testen.

Veel verschillende partijen verzamelen informatie over de verpleeghuiszorg. KIK-V zorgt ervoor dat deze uitvragen op elkaar worden afgestemd. Dit voorkomt onnodig werk voor zorgaanbieders. Daarnaast wordt de interpretatie en manier van aanleveren eenduidig waardoor het vergelijken van de informatie mogelijk is. De partijen die zijn betrokken bij KIK-V hebben afspraken gemaakt over wie welke gegevens opvraagt en hoe deze vervolgens worden uitgewisseld. Zorgaanbieders kunnen op grond van die afspraken hun data geautomatiseerd en veilig delen met de partijen die de gegevens vraagt.

Gestage vooruitgang

Vanaf zijn aanvang in juli 2018 heeft het KIK-V programma gestaag vooruitgang geboekt. Eind 2023 waren al ruim 125 zorgorganisaties bezig met de implementatie van de KIK-V werkwijze. Naast verpleeghuizen zijn trouwens ook steeds meer andere zorgaanbieders geïnteresseerd in deze systematiek. Dit succes heeft zelfs geleid tot een gezamenlijk manifest, dat werd uitgebracht in mei 2023. In dit manifest leggen betrokken partijen, zoals VWS, DSW en de Patiëntenfederatie, hun ambities uiteen om datagedreven werkmethoden te bevorderen én administratieve lasten te verminderen.

Vergelijkbare data

KIK-V zorgt voor gestroomlijnde processen, minder administratieve lasten, vergelijkbare data en de mogelijkheid om voortdurend te verbeteren. Dit bevordert de samenwerking, de kwaliteit en de transparantie binnen de zorg. Dit alles is goed voor het realiseren van toekomstbestendige zorg.

Voor de gegevensuitwisseling met de zorgkantoren zijn specifieke uitwisselprofielen vastgesteld. Deze profielen zorgen ervoor dat zorgkantoren vergelijkbare data ontvangen met een hogere kwaliteit. Daarnaast is de data actueler. Een aantal vroegtijdig betrokken zorgaanbieders heeft meegewerkt om deze uitwisseling via deze profielen technisch tot stand te brengen.

Verpleegzorgaanbieders gezocht

Voor het testen van de uitwisselprofielen is KIK-V nu op zoek naar zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg die aan de slag willen gaan met gegevensuitwisseling volgens de KIK-V werkwijze. Op die manier krijgen ze inzicht in gegevens van de organisatie en zetten ze stappen op het gebied van databeschikbaarheid. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen contact opnemen met hun zorgkantoor of een implementatieadviseur van het KIK-V- programma.