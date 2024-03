Nieuwe norm NEN 7540 BgZ bouwt voort op Wegiz

NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, ontwikkelt normen die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van kwaliteit, veiligheid, en efficiëntie in diverse sectoren. Ook voor de zorg maakt deze organisatie vele normen. Die NEN-normen zijn belangrijk voor het faciliteren van uniforme methoden voor gegevensuitwisseling, zodat verschillende zorgsystemen probleemloos met elkaar kunnen communiceren.

Kaderwet Wegiz

De publicatie van NEN 7540 sluit nauw aan op de Wegiz. Het betreft hier een kaderwet en dat betekent dat de wet gaandeweg wordt ingevuld met Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Vanuit de AMvB’s wordt vervolgens verwezen naar NEN-normen. Hieraan wordt hard gewerkt door onder meer het NEN EGIZ-team, maar ook door een hele groep andere experts. De nieuwe norm, voortgekomen uit nauwe samenwerking binnen de werkgroep ‘BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’, is gebaseerd op zowel nationale als internationale kennis.



Michiel Sprenger, voorzitter van de werkgroep NEN 7540 Basisgegevensset Zorg vertelt: “Het belang van deze norm voor de patiënt ligt in de beschikbaarheid van essentiële patiëntgegevens bij een behandelend zorgverlener. Dit wordt versterkt door de brede toepassing ervan in verschillende instellingen, waardoor elke behandelaar op de hoogte is van de basis van de patiëntgegevens. Voor zorgverleners resulteert dit in een beter begrip van de patiëntsituatie, doordat alle belangrijke informatie beschikbaar is. Zodoende wordt de kans op fouten dus verkleind en draagt deze nieuwe norm weer bij aan een veiligere en efficiëntere zorgpraktijk voor patiënten en zorgverleners.”

NEN-normen in de zorg

NEN 7540 focust op de Basisgegevensset Zorg (BgZ) ofwel de minimale set aan patiëntgegevens die gebruikt wordt voor elektronische gegevensuitwisseling. Deze norm versterkt het wettelijke kader voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg en zal verder worden verankerd in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het opstellen van deze AMvB, wat de toepassing en het belang van NEN 7540 binnen de Nederlandse zorgsector onderstreept.

Naast NEN 7540 zijn er nog een groot aantal andere NEN-normen die de zorg ondersteunen. Denk alleen maar aan NEN 7510 voor informatiebeveiliging, NEN 7512 voor het veilig uitwisselen van berichten of NEN 7513 voor het loggen van acties op elektronische patiëntendossiers. Tevens zijn er een groot aantal normen die zich op andere thema’s richt dan veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling. Denk hierbij onder meer aan NEN-EN-ISO 13485, gericht op kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen of NEN-EN-ISO 15189, een norm die zich richt op de kwaliteit en competentie van medische laboratoria. Meer informatie over deze en andere NEN-normen in de zorg vind je hier.