Nieuwe online portals voor bloedbank Sanquin

Sanquin heeft twee online portals geïntroduceerd voor donoren en medewerkers. Hiermee is het voor donoren eenvoudiger om afspraken te plannen. Voor de medewerkers van Sanquin bieden de portals het voordeel waardevolle inzichten te krijgen in de behoeften van de bloeddonoren, de drukte op de locaties en wanneer welke bloedgroepen worden ingezameld. Door deze transparantie en voorspelbaarheid kan Sanquin beter inspelen op de levering en vraag naar zijn producten.

Gebruiksvriendelijke online portals

Donoren kunnen voor bloedafname terecht op 40 vaste locaties in vier mobiele units van Sanquin die 120 locaties door het land aandoen. Afhankelijk van de vraag werden donoren aanvankelijk twee weken van tevoren per brief opgeroepen om te doneren en konden zij gedurende twee weken hierna op ieder moment binnenlopen bij een locatie. Een proces dat zich drie tot vijf keer per jaar herhaalde.

Sanquin vond dat dit gebruiksvriendelijker en eenvoudiger kon en wilde bovendien meer voorspelbaarheid en transparantie creëren ten aanzien van het te verwachte aanbod. Alle reden om te besluiten het proces te digitaliseren met behulp van het Mendix low-code platform. Niek Witsenboer, product owner bij Sanquin: “Het mooie aan werken met low-code technologie is dat je heel snel iets moois kunt neerzetten en binnen korte tijd grote stappen kunt maken in je digitale ambities.”

Ontsluiten data uitdaging

Het ontsluiten van de data die is opgeslagen in lastig te integreren platformen, maar wel relevant zijn voor de donor, was een belangrijke uitdaging binnen het project. Hiervoor is een tussenlaag gecreëerd met het Microsoft Azure-platform waarmee Sanquin ervan verzekerd is dat de benodigde data voor de applicatie beschikbaar en veilig is.

De bloeddonor krijgt nu, dankzij de nieuwe online portal MijnOproep, automatisch via de mail een magiclink waarmee direct kan worden ingelogd om een afspraak te maken. Tevens krijgt de donor realtime de beschikbaarheid van alle Sanquin-locaties en de agenda per locatie te zien. Daarnaast is het met de portal veel makkelijker om op een andere locatie te doneren dan waar mensen doorgaans komen.

Sanquin voegde ook de ‘Donatiecheck’ toe aan de portal. Dit is gedaan omdat er allerlei redenen zijn waarom je geen bloed mag doneren zoals ziekte, of een verre reis die een donor kort ervoor heeft gemaakt. Voordat donoren online een afspraak kunnen maken, moeten ze nu eerst een vragenlijst doorlopen om te bevestigen dat er daadwerkelijk kan worden gedoneerd. Daarmee wordt voorkomen dat men ter plaatse wordt geweigerd door de donorarts.

Betere beheersing supply chain

Is de afspraak eenmaal gemaakt dan beschikt Sanquin direct over alle benodigde informatie over de donor zoals bloedgroep en donatiehistorie. Medewerkers hebben daartoe toegang tot waardevolle inzichten over de behoeften van de bloeddonoren, de drukte op de locaties en wanneer welke bloedgroepen worden ingezameld. Witsenboer: “Dit helpt enorm bij het optimaliseren van onze planningen en het beheersen van de supply chain. We hebben nu veel beter inzicht in hoeveel donaties we kunnen verwachten en kunnen bij een verhoogde vraag proactief actie ondernemen, door bijvoorbeeld gericht donoren te bellen die zich nog niet hebben aangemeld.”

De voordelen van de portal bleken al snel na de introductie evident, toen bleek dat binnen twaalf weken al tweederde van de donoren een afspraak had gemaakt via de nieuwe online omgeving. Een volgende stap voor Sanquin is om een nieuwe oplossing te bouwen specifiek voor bloedplasma-donaties waar andere regels en voorwaarden voor gelden dan voor bloed. Hiervoor werkt Sanquin nog met een verouderd systeem.

Online portals samenvoegen

Uiteindelijk is het de bedoeling om de online portals voor donoren voor bloed en bloedplasma samen te voegen en te transformeren van een browserversie naar een progressive web app. Daarnaas wil Sanquin in de toekomst meer inzetten op het zijn van een gezondheidspartner.

“Zo kunnen we de HB-waarde en bloeddruk zien van onze donoren. Het is dan logisch om deze informatie via MijnSanquin, de omgeving die is gekoppeld aan MijnOproep, aan hen beschikbaar te stellen zodat ze dit ook zelf kunnen tracken”, zegt Witsenboer.