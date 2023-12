Nieuwe robothuid zorgt voor meer gevoel in prothese

Door de nieuwe robothuid sensor kunnen de interacties levensechter en veiliger worden. “Onze sensor kan verschillende soorten krachten waarnemen, waardoor een prothese- of robotarm met behendigheid en precisie kan reageren. De arm kan bijvoorbeeld kwetsbare voorwerpen zoals een ei of een glas water vasthouden zonder ze te verpletteren of te laten vallen”, zegt auteur van de studie Dr. Mirza Saquib Sarwar, die de sensor creëerde als onderdeel van zijn PhD-werk in elektrische en computertechniek bij UBC.

Robothuid met gevoel

De sensor bestaat voornamelijk uit siliconenrubber, hetzelfde materiaal dat wordt gebruikt om veel speciale huideffecten in films te maken. Het uniek ontwerp heeft de mogelijkheid om te knikken en te kreuken, net als de menselijke huid. De sensor maakt gebruik van zwakke elektrische velden om objecten waar te nemen, zelfs op afstand, net zoals touchscreens dat doen. Maar in tegenstelling tot touchscreens is deze sensor soepel en kan hij krachten in en langs het oppervlak detecteren.

De onderzoekers zeggen dat de nieuwe sensor eenvoudig te maken is, waardoor hij gemakkelijk kan worden geschaald om grote oppervlakken te bestrijken en in grote hoeveelheden te produceren is. Het UBC-team ontwikkelde de technologie in samenwerking met Frontier Robotics, het onderzoeksinstituut van Honda. Honda innoveert al sinds de jaren tachtig op het gebied van humanoïde robotica en ontwikkelde de ASIMO-robot. Het heeft ook apparaten ontwikkeld om te helpen bij het lopen en de opkomende Honda Avatar Robot.

Zwetende kunsthuid

De menselijke huid wordt steeds meer natuurgetrouw nagemaakt voor verschillende functies. Vorig jaar is nog een kunsthuid ontwikkeld die op commando kan zweten. Een multidisciplinair team van Danging Liu heeft de kunsthuid ontwikkeld zodat robots beter in staat zijn om te koelen. Net zoals dat bij mensen het geval is. Bovendien lijkt het menselijker en kunnen wonden worden behandeld door met de kunsthuid medicatie toe te dienen bij de mens.